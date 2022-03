Morena y aliados en el Senado impiden comparecencia de responsables del Tren Maya

Las y los legisladores del oficialismo y sus aliados votaron en contra de un punto de acuerdo que solicitaba la presencia de funcionarios públicos responsables del Tren Maya para que explicaran presuntas irregularidades y afectaciones al ecosistema en el tramo 5.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– La bancada de Morena y sus aliados en el Senado votaron en contra de que comparecieran inmediatamente los principales responsables del proyecto del Tren Maya, los titulares del Fondo Nacional de Promoción Turística (Fonatur), Javier May; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores; para que expliquen el estatus de los permisos de construcción y las afectaciones medioambientales a más de 20 mil árboles en el tramo 5.

Con 44 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones, el partido oficial dio revés a un punto de acuerdo propuesto por el Partido Acción Nacional (PAN) para que se llame a cuentas a dichos servidores públicos, y se regresó a comisiones.

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 30 de marzo de 2022. https://t.co/SeM2peXSxR — Senado de México (@senadomexicano) March 30, 2022

Durante la discusión del punto de acuerdo, los integrantes del partido blanquiazul presentaron fotografías de la tala de árboles mientras la legisladora de Quintana Roo, Mayuli Latifa Martínez Simón, recordó que el proyecto de infraestructura ya había sido anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña en 2018, pero su realización impactará “la región natural con mayor diversidad en el mundo y el segundo pulmón más extenso de América Latina”.

“A sabiendas de esto, el Presidente aseguró que no se dañaría el medioambiente y que no se cortaría ‘ni un árbol’. No obstante, hoy en día, esta construcción ha causado mucha preocupación entre los especialistas, biólogos, científicos del medioambiente, organizaciones defensoras, así como diversos sectores de la sociedad como los artistas a los que hoy se les ha llamado ‘pseudoambientalistas’, lamentablemente”, recalcó la Senadora.

Senadores de Morena y del Partido Verde no oyen ni ven lo que pasa en #QuintanaRoo. El tramo 5 está destruyendo nuestra Selva. Se negaron a que el Senado dialogue con titulares de @FonaturMX @SEMARNAT_mx y @PROFEPA_Mx. #SelvaMeDelTren pic.twitter.com/O4H5kYiEeo — Mayuli Martínez Simón (@MayuliMtzSimon) March 30, 2022

Además de las fotografías, su exposición incluyó la reproducción de un video en la cual aparece López Obrador asegurando, tras ser preguntado expresamente si no se cortaría “ni un sólo árbol”, que no se talaría ni tumbaría ninguno de estos especímenes.

Finalmente, Martínez Simón calificó la construcción como un “ecocidio” que se está construyendo por “capricho” del Presidente mexicano en el nuevo tramo 5. “El nuevo trazo inició a principios de este año a ojos cerrados, sin proyecto de obra alguno, sin ningún estudio previo de factibilidad, viabilidad, inclusive, ni siquiera de impacto ambiental, sin ningún permiso de medio ambiente, ningún solo permiso y autorización para que se pueda llevar a cabo esta obra en Quintana Roo”, acusó.