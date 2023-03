Rusia detiene a periodista del WSJ por presunto espionaje; medio exige su liberación

MOSCÚ (AP).- La principal agencia de seguridad rusa arrestó a un periodista estadounidense del Wall Street Journal por cargos de espionaje, la primera vez que un corresponsal de Estados Unidos era encarcelado por acusaciones de espionaje desde la Guerra Fría.

Evan Gershkovich fue detenido en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, cuando supuestamente intentaba obtener información clasificada, según anunció el jueves el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la agencia heredera del KGB.

El Wall Street Journal afirmó que “niega con rotundidad las acusaciones” y reclamó la liberación inmediata de su trabajador. “Nos plantamos en solidaridad con Evan y su familia”, señaló el periódico.

La detención se produjo en medio de agrias tensiones entre Moscú y Washington por la guerra en Ucrania y mientras el Kremlin intensifica su persecución a activistas opositores, periodistas independientes y grupos de la sociedad civil. No se había visto una campaña de represión del Gobierno tan amplia desde la era soviética.

