Del Moral aparece 4 veces en la boleta y Delfina, una, ¿por qué? Consejero lo explica

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- El Consejero electoral Martín Faz Mora explicó que el motivo por el cual Alejandra del Moral, candidata del PRI-PAN-PRD-PANAL, aparece cuatro veces en la boleta electoral y Delfina Gómez Álvarez, abanderada de Morena-PT-PVEM sólo una se debe a que así está establecido en la ley, pues la primera va en coalición y la segunda en candidatura común.

“La Ley, particularmente el Código Electoral del Estado de México, señala que cuando hay una candidatura común, que es el caso de la candidata Delfina Gómez, la boleta sólo puede incluir un recuadro con el símbolo de todos los partidos que lo constituyan, es decir, es un recuadro en donde vienen el símbolo de todos los partidos, en este caso estamos hablando de tres partidos, y cuando es una coalición, que es el caso de la candidata Alejandra Del Moral, la Ley también establece que al tratarse de una coalición, la boleta tiene que incluir el emblema de todos los partidos que la componen y el nombre del candidato en cada caso”, apuntó el consejero en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez en el programa Café y Noticias que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Asimismo destacó que “si se va a votar por la candidatura en común pues sólo hay una forma de votar, que es marcando el logotipo de manera conjunta; mientras que en el caso de la coalición se puede votar de manera indistinta, se puede votar en un sólo recuadro, dos o hasta los cuatro recuadros y el voto va a ser valido dado a que es una coalición”.

Este domingo, el PRI podría enfrentarse prácticamente a su extinción en las elecciones del próximo domingo a la gubernatura del Estado de México, la entidad más poblada del país y el último de los estados de importancia bajo su control.

Los sondeos dejan entrever que Morena podría ganar por amplio margen en el Estado de México, una contienda que muchos consideran como un adelanto de las próximas elecciones presidenciales, en las que el partido también es visto como el favorito.

“LAS DECLINACIONES SON POLÍTICAS”

El pasado 28 de mayo, a una semana de las elecciones del 4 de junio, la dirigencia del PVEM anunció en una conferencia de prensa, donde no estuvo su abanderado Lenin Pérez, que se sumaría a la candidatura del morenista Armando Guadiana para la gubernatura de Coahuila luego de los resultados que arrojaron las últimas encuestas a favor de Manolo Jiménez, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. Lo mismo sucedió este martes, cuando el Partido del Trabajo (PT) hizo lo mismo y dejó solo a su abanderado Ricardo Mejía.

Lenin Pérez advirtió en un mensaje: “No declinaré”. Con el anuncio, sólo se quedaría con el apoyo del partido local Unidad Democrática (UDC). Este martes, Ricardo Mejía hizo exactamente lo mismo al aclarar que se mantendrá en la contienda electoral del próximo domingo 4 de junio por la gubernatura de Coahuila, a pesar de las “presiones políticas”.

En este sentido, Martín Faz Mora advirtió que “no existe la figura de declinación en la norma, de tal manera que las coaliciones tenían una fecha límite para hacerse o para revisar modificaciones, eso puede hacerse en enero. No existe hoy una figura que se llame declinación. En las boletas va a aparecer el nombre de Lenin Pérez del Partido Verde y se van a contabilizar para esa candidatura”.

“A unos cuantos días de las votaciones estás declinaciones son de carácter político y mediático, que no tienen efectos legales. La única forma de sumarle votación a una candidatura es votar directamente por esa candidatura y por ese partido. No existe esa declinación […] parece que hay ahí una controversia entre la Dirigencia Nacional y la Estatal, pero legalmente hablando, no existe la figura de declinación”, declaró en Café y Noticias.

Por otra parte, el Consejero electoral compartió que respecto a la organización, se encuentra todo listo para la jornada electoral que se llevará a cabo en los estados de México y Coahuila el próximo 4 de junio.

Asimismo invitó a la ciudadanía a visitar los sitios de “Ubica tu casilla” y #Certeza2023 para poder estar al pendiente de dónde se estarán llevando a cabo las votaciones y cuáles son las fake news que pueden llegar a salir respecto al ejercicio electoral

Por último, destacó que desde que iniciaron los procesos electorales se trabajó en conjunto con las autoridades federales, estatales y municipales para establecer mecanismos de coordinación para garantizar la seguridad y el orden público en las 24 mil casillas de ambos estados.

“Hay condiciones para la realización del voto y en todo caso, si se llegará a generar algún problema, esta coordinación con la seguridad pública nos permitirá que la votación se desarrolle en orden y tranquilidad”.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez