El huracán “Beryl” llega a categoría 3; se prevé la 4 de camino al sureste del Caribe

SAN JUAN, Puerto Rico, 30 de junio (AP).— El huracán “Beryl” alcanzó categoría 3 el domingo por la mañana, y los meteorólogos esperaban que se convirtiera en una poderosa tormenta de categoría 4 en su camino hacia el sureste del Caribe, que comenzó a prepararse entre peticiones urgentes de las autoridades de que la gente buscara cobijo.

Se activaron alertas de huracán para Barbados, Santa Lucía, Granada, y San Vicente y las Granadinas.

“Es una situación muy grave la que se está planteando” para las islas de Barlovento norteñas, advirtió el Centro Nacional de Huracanes en Miami, que dijo que se esperaba que “Beryl” “traiga vientos que ponen en riesgo la vida y marejada ciclónica […] como un huracán extremadamente peligroso”.

Hurricane #Beryl Advisory 7A: Beryl is Now a Very Dangerous Category 3 Hurricane. Life-Threatening Winds and Storm Surge Expected in the Windward Islands Beginning Early Monday. https://t.co/tW4KeGe9uJ

“Beryl” se convirtió el domingo en el primer gran huracán —de categoría 3 o más— documentado al este de las Antillas Menores en junio, según Philip Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

“Beryl” era apenas la tercera tormenta en alcanzar la categoría 3 registrada en el Atlántico en junio, después de “Audrey” en 1957 y “Alma” en 1866, según el experto en huracanes Michael Lowry. Ese fue el caso de “Dennis” y “Emily” en julio de 2005, indicó Klotzbach.

La madrugada del domingo, antes de que las autoridades actualizaran su categoría, el meteoro estaba unos 750 kilómetros al este-sureste de Barbados, y se desplazaba al oeste a 33 kilómetros por hora con vientos de 155 km/h.

Hurricane #Beryl continues to quickly strengthen this Sunday morning. The storm is now a very dangerous category 3 hurricane with maximum sustained winds of 115 mph. Life-threatening winds and storm surge are expected in portions of the Windward Islands by early Monday. Latest at… pic.twitter.com/ELcAT3zaqd

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 30, 2024