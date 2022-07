Políticos votan para elegir consejeros de Morena: Sheinbaum, Ebrard, Armendáriz...

El día de hoy, varios políticos asistieron al primer día de la jornada para renovar a consejeros y consejeras de Morena.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Varios políticos participaron este sábado la jornada donde Morena renovará a sus consejeras y consejeros estatales. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores; Mario Delgado, dirigente nacional del partido; y la empresaria Patricia Armendáriz, destacan entre los que ya acudieron a votar.

“Mi voto fue por la democracia”, compartió en Twitter la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien apunta a posible candidata del partido guinda a la presidencia en 2024.

Sheinbaum pidió a las y los militantes evitar “las prácticas del viejo régimen” y se sumó al llamado para votar, además de pedir a la ciudadanía cuidar al partido ahora que es la fuerza política con mayor presencia a nivel nacional, pues gobierna en 22 entidades, tiene la Presidencia y la mayoría en el Congreso de la Unión.

“No lo traicionemos [al pueblo], actuemos todas y todos a la altura de lo que nos demanda nuestro pueblo, no caigamos en las prácticas del viejo régimen, construyamos democracia”, expuso en un video difundido la noche del viernes.

Mi voto fue por la democracia. 👍🏽 pic.twitter.com/Cmx0paG4eV — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 30, 2022

“Hubo copiosa votación en la Delegación Cuauhtémoc”, publicó, por su parte, el Canciller Marcelo Ebrard, otro de los grandes nombres que aspirarían a representar a Morena como candidato presidencial.

El Canciller participó este sábado en la elección de consejeros estatales de Morena, para ello tuvo que afiliarse al partido, algo que no había hecho ni en 2018, cuando hizo público su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente y candidato presidencial.

El Secretario de Relaciones Exteriores difundió esta mañana fotografías donde se le ve votando en una de las casillas instalada en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en un breve mensaje destacó la elección convocada por el “movimiento”.

Hubo copiosa votación en la Delegación Cuauhtémoc. pic.twitter.com/6O9Wl6D2fq — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 30, 2022

Fue hasta 2014 cuando el INE aprobó la conformación de Morena como fuerza política y en ese entonces Ebrard no estaba próximo al movimiento. Incluso en febrero de 2013, justo cuando nacía el Movimiento de Regeneración Nacional, Ebrard dijo a SinEmbargo que él no se veía en Morena.

La empresaria Patricia Armendáriz también publicó una imagen del momento en el que votó, lo que confirma su afiliación a Morena.

El pasado 20 de mazo, la Diputada hizo público su interés de buscar la Presidencia del país en 2024, cuando escribió que “los empresarios 4T haríamos un excelente papel para tratar de llenar los zapatos de nuestro presidente @lopezobrador”, al tiempo que compartía una nota sobre las aspiraciones de Antonio Pérez, padre de “Checo” Pérez, a la misma candidatura.

De acuerdo con la extiburón de Shark Tank México, la invitación para sumarse a la denominada Cuarta Transformación, según contó ella misma a El País, se dio tan pronto inició el Gobierno de López Obrador, quien le ha ofrecido ser Senadora, integrarse al Gabinete y hasta una de las nominadas a subgobernadora del Banco de México. Al final, la ruta la llevó a San Lázaro.

“Le dije que yo ya no encontraba satisfacción en el mundo hacendario. Ya no es un reto. Me preguntó qué sería un reto. ‘Cambiar el sistema de salud’. ‘¿Por qué no hablas con Morena?’. Me inscribí, creí que me iban a decir que no. El seno de Morena es acogedor, de mucho cariño, de mucha mística”, contó al periódico español en diciembre pasado.

Por su parte, Mario Delgado, el presidente de Morena, externó su agradecimiento a quienes han acudido a la votación del día de hoy y que describe en Twitter como “gente que hoy sigue demostrando que está con nuestro Presidente @lopezobrador_ y con nuestro movimiento”.

El dirigente nacional de Morena, llamó a votar este sábado y el domingo 31 de julio en la jornada para renovar los consejos estatales.

Delgado explicó en un video difundido en sus redes sociales que cualquier persona puede participar en el proceso de renovación interna que se celebrará en los 300 distritos electorales del país, pero debe llenar un formulario disponible en el sitio web del partido guinda.

Todo nuestro agradecimiento a la gente que hoy sigue demostrando que está con nuestro Presidente @lopezobrador_ y con nuestro movimiento. ¡@PartidoMorenaMx es el partido del pueblo de México! Yo ya voté.👍🏾 ¡Participen!#UnidadYMovilización pic.twitter.com/IBRsMXjSiQ — Mario Delgado (@mario_delgado) July 30, 2022

El morenista explicó que para votar se solicitará la credencial del INE vigente y una copia de ella por ambos lados, además, será necesario llevar un formato de afiliación o ratificación de afiliación que se encuentra en el sitio web del partido, donde las personas también podrán ubicar sus casillas.

De acuerdo con la dirigencia de Morena, el partido espera un proceso incluyente. En ese sentido, recientemente la Comisión Nacional de Elecciones aprobó un acuerdo para garantizar la paridad horizontal en la integración de los Comités Ejecutivos estatales.

Esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador también advirtió que todavía hay “malas mañas”, por lo que el 28 de julio, en su conferencia matutina, envío un mensaje en el que pidió “que no haya injerencia de nadie y también que no se simule” en el proceso de elección.

Después de las asambleas distritales celebradas este fin de semana, Morena realizará la elección de los comités ejecutivos estatales el 13 y 14 de agosto.

-Con información de Obed Rosas