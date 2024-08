¿Hacer corridos es delito?, preguntó Rosendo Radilla cuando el Estado lo desapareció

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– “¿Hacer corridos es un delito?”, habría preguntado Rosendo Radilla a los militares que aquel 25 de agosto de 1974 lo bajaron del autobús en el que viajaba con su hijo de 11 años. “No, pero mientras ya te chingaste”, le respondieron. Luego, le preguntaron si su hijo sabía llegar a casa para que ellos lo llevaran; Rosendo les respondió que el niño sabía ir solo. Entonces, sacó su cartera y le dio trescientos pesos al pequeño.

Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Este año, 2024, en México trae consigo la sentencia que ha marcado un hito, pues es un hecho inédito que un juzgado mexicano califique de “terrorismo de Estado” las violaciones cometidas en ese periodo, que era la plena hegemonia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Han transcurrido 50 años desde la desaparición de Rosendo Radilla, músico y luchador social, una de las innumerables víctimas de la Guerra Sucia en México. A pesar de que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado mexicano, recomendando su búsqueda y localización, estas disposiciones no se han cumplido, pues el Estado mexicano no ha hecho justicia ni ha investigado a fondo su caso, lo que llevó a su hija, Tita Radilla, a interponer el 9 de julio de 2018 una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, en un esfuerzo por obtener justicia .

En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso y emitió la Recomendación 26/2001[4], reconociendo la práctica de desaparición forzada como política de Estado, y en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano. La Corte determinó que el Estado había violado los derechos humanos de Rosendo Radilla y ordenó una serie de medidas de reparación, incluida la investigación y sanción de los responsables, la búsqueda efectiva de su paradero, y la implementación de reformas legales para prevenir futuros abusos.

A pesar de la sentencia del organismo internacional, el Estado mexicano ha sido renuente en su cumplimiento. Las investigaciones han sido lentas y marcadas por la falta de voluntad política, la negligencia y la obstrucción por parte de las autoridades. La familia, encabezada por Tita Radilla, ha insistido en la necesidad de justicia, pero las respuestas del Gobierno han sido, en su mayoría, evasivas o insuficientes.

La demanda presentada por Tita en el 2018 ante el juzgado en Guanajuato la realizó en busca proteger los derechos fundamentales de la familia Radilla, específicamente el derecho a la verdad y a la justicia, ante las acciones y omisiones del Estado en la búsqueda y localización de Rosendo Radilla.

En dicho amparo se denunció la falta de cumplimiento efectivo de la sentencia de la Corte IDH, argumentando que, a pesar de las promesas de investigación y las medidas ordenadas por la Corte, el Estado no ha realizado una búsqueda exhaustiva ni ha sancionado a los responsables de la desaparición. Es así como la familia Radilla, particularmente Tita, ha jugado un papel crucial en mantener viva la memoria de su padre y en exigir justicia para él y para las miles de víctimas de desaparición forzada en el país.

En la Averiguación Previa del caso Radilla se documentan múltiples casos en los que el Ejército Mexicano, la Policía Judicial y agentes de la Dirección Federal de Seguridad ejecutaron detenciones sin orden legal para luego trasladar a los detenidos a centros clandestinos y torturarlos. Estos actos se realizaron bajo la dirección de altos mandos militares, quienes operaban con total impunidad, sin la intervención del Ministerio Público ni de jueces que supervisaran la legalidad de sus acciones.

Fue así como el pasado 16 de agosto se publicó la crucial sentencia de la jueza Karla Macías en la que recalca que lo ocurrido por las autoridades en ese periodo de contrainsurgencia fue terrorismo de Estado.

“Si bien el terrorismo de Estado fue una violencia ejercida por el Estado en respuesta a una insurgencia armada, ésta afectó no sólo a los involucrados en la lucha armada, sino también a población inocente y ajena a los conflictos; la represión incluyó tácticas atroces que justifican la clasificación de estos actos como delitos de lesa humanidad”, se lee en el documento de 667 páginas.

Asimismo destaca que la violencia estatal no sólo fue arbitraria al servirse de tácticas que afectaron indiscriminadamente a la población, sino también abyecta, ya que llevó la brutalidad a extremos injustificables.

La desaparición de Rosendo Radilla se enmarca en el contexto de la “Guerra Sucia”, un periodo en el que el gobierno mexicano, mediante fuerzas militares y policiacas, llevó a cabo una serie de acciones represivas contra movimientos guerrilleros, activistas sociales, defensores de derechos humanos y cualquier persona considerada como una amenaza para el Estado. Durante los años 60, 70 y principios de los 80, Guerrero fue uno de los estados más afectados por la represión. El municipio de Atoyac de Álvarez, de donde era Radilla, fue especialmente castigado, pues se estima que al menos 400 personas fueron desaparecidas en esa región, de acuerdo con cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos.

El Ejército mantenía un control casi absoluto sobre las comunidades, imponiendo toques de queda, controles de alimentos y medicinas, y estableciendo un clima de miedo constante. Las personas detenidas solían ser llevadas a bases militares, donde eran sometidas a torturas y otras violaciones de derechos humanos.

El delito de terrorismo de Estado, tipificado en los artículos 139 y 145 del Código Penal Federal estaba vigente en la época de los hechos, por lo que la juzgadora destacó que “ es imprescriptible si los medios violentos utilizados para infundir alarma, temor o terror en la población constituyen en sí mismos crímenes de lesa humanidad conforme al ius cogens”.

La resolución además “aborda el cuerpo del delito de terrorismo y la identificación de posibles autores materiales a partir de las pruebas recopiladas en la Averiguación Previa SIEDF/CGI/454/2007. Se individualiza a posibles responsables y se reproducen las cadenas de mando. Para ello, se establece un marco metodológico para identificar a los presuntos autores materiales y mediatos, así como cómplices y encubridores, con base en información contenida en medios de prueba como las Revistas de Inspección Administrativa Mensual, los Libros de Historia de los Batallones presuntamente implicados en el terrorismo y bitácoras de vuelo, entre otros documentos”.

La sentencia de la jueza Macías también evidencia un patrón de negligencias y omisiones que han prolongado la impunidad en el caso de Rosendo Radilla. La falta de acción, la incorrecta clasificación de los delitos, las deficiencias en la investigación y la ineficacia en la búsqueda de la verdad han violentado no solo los derechos de la familia Radilla, sino también el derecho a la memoria colectiva y la justicia para todas las víctimas de la “Guerra Sucia” en México. “La omisión reiterada y sistemática del Ministerio Público al deber estatal de investigar la desaparición forzada de Rosendo Radilla y el contexto de terrorismo de Estado en el que se perpetró ha permitido que esa desaparición continúe cometiéndose con impunidad; que la suerte de Rosendo se desconozca y, junto con la suya, la de cientos de seres humanos sometidos a los mismos actos de barbarie, y que las conductas que constituyeron el terrorismo de Estado hayan permanecido ignoradas por la mayoría de los ciudadanos durante medio siglo”, señala el texto.

El documento critica la falta de acción y el manejo inadecuado de la investigación sobre la desaparición forzada de Radilla, un caso clave de violaciones a derechos humanos durante la “Guerra Sucia” en México. La primera omisión que se recalca es la clasificación incorrecta de delitos pues señala que por 17 años las autoridades no clasificaron correctamente los hechos como desaparición forzada de personas, limitándose a investigar delitos de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad. No se consideró el contexto de terrorismo de Estado, a pesar de las pruebas suficientes para acreditar este tipo penal, incluidos agravantes por parte de servidores públicos.

Como segunda omisión está la falta de acción penal. La jueza denuncia la inacción de las autoridades para ejercer acción penal, a pesar de que el expediente contiene suficiente evidencia para identificar a los responsables. El fallo recalca que los delitos relacionados, como desaparición forzada y terrorismo de Estado, son imprescriptibles y exige acciones legales inmediatas.

Además, también se revela las deficiencias en la investigación, pues se señala que la investigación fue superficial y deficiente, caracterizada por el desconocimiento del contexto, la falta de herramientas de sistematización, y la delegación de funciones esenciales del Ministerio Público. En cuanto a la búsqueda, se establece que fue ineficaz, ya que, durante décadas, la búsqueda de Rosendo Radilla se centró en un único sitio de excavación sin explorar otras líneas de investigación documentadas, por lo que el fallo instruye la creación de un plan integral de búsqueda en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

El fallo también cuestiona la falta de autonomía de los agentes del Ministerio Público y ordena al Fiscal General expedir el Estatuto del Servicio Profesional de la Fiscalía y formar una Unidad Especial de Investigación para el caso. Además, se dictan medidas para la reparación integral, incluyendo la revisión de nombres de responsables de delitos de lesa humanidad en la nomenclatura pública y la creación de sitios de memoria en lugares donde ocurrieron abusos.

Por otra parte, uno de los aspectos más destacados de la sentencia, es que ordena a la FGR procesar a varios militares de alto rango, incluido el exsecretario de Defensa Enrique Cervantes Aguirre y declarar como “Zona de Monumentos Históricos” las instalaciones del Segundo Batallón de Policía Militar y parte de la base aérea de Pie de la Cuesta. Pero no sólo eso, sino que la jueza también estableció un plazo peritorio: la FGR tiene cuatro meses para procesar a los responsables, con la posibilidad de impugnar la sentencia, lo que podría llevar el caso a tribunales superiores. Esta sentencia es la primera en México que califica las violaciones de derechos humanos de ese periodo como “terrorismo de Estado”.

La desaparición de Rosendo Radilla fue un caso más de los cientos documentados de desapariciones forzadas en Guerrero, pero su caso cobró relevancia debido a la persistente lucha de su familia, especialmente de su hija Tita Radilla, quien desde hace décadas ha encabezado una campaña incansable para esclarecer su paradero.

Tita Radilla, entrevistada por el periodista Álvaro Delgado, destacó que esta reciente sentencia no solo es relevante para el caso de su padre, Rosendo Radilla, sino que también abarca a otras víctimas del periodo conocido como la Guerra Sucia, marcado por la represión estatal y violaciones graves a los derechos humanos.

“Tenemos esperanza de que pueda cumplirse ahora sí, que no haya una negativa como la que ha habido en la sentencia de la Corte Interamericana, donde no ha habido cumplimiento hasta ahora. Entonces, esperamos que esta sentencia la acate el Estado mexicano como tal, porque no se trata solo del caso de Rosendo Radilla, sino de todos estos hechos terribles que ocurrieron”, dijo.