fakes semanales: Video no se grabó en el AIFA; no corrieron a funcionarios

EU no puede “entrar” a México bajo ninguna ley; tampoco corrieron de una reunión a funcionarios mexicanos ni los aterrizajes simultáneos fueron en el AIFA.

Por Abril Mulato

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

NO SE HA APROBADO NINGUNA LEY QUE PERMITA A ESTADOS UNIDOS “ENTRAR” A MÉXICO

LA AFIRMACIÓN: Una nueva ley permitiría que Estados Unidos pueda ingresar a territorio nacional a través del estado mexicano de Tamaulipas, al noreste del país.

LOS HECHOS: El video que supuestamente prueba la aseveración sólo menciona una orden ejecutiva recientemente emitida por el gobernador de Texas, Greg Abott, que no establece eso. No hay reportes oficiales o mediáticos ni de Estados Unidos ni de México que confirmen dicha afirmación.

Una publicación compartida en Facebook señala falsamente: “Acaba de pasar! Tamaulipas quiere ser tomado por Texas, panistas alistan acto desesperado en México”.

El texto está acompañado de un video en el que, para probar dicha afirmación, un conductor señala: “Gobernador de Texas ha pedido a (Joe) Biden que clasifique a los carteles de tal manera que la ley de Estados Unidos permite sin el permiso de México entrar a nuestro territorio nacional. Todo se lo voy a presentar de la palabra del Presidente de México. Esto no es una mentira”.

Pero esto no es correcto. El 21 de diciembre Abbott emitió una orden ejecutiva que designa a los cárteles mexicanos de droga como organizaciones terroristas, pero esta no establece que Estados Unidos pueda entrar al territorio mexicano.

En realidad el documento oficial revisado por The Associated Press instruye al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) identificar pandillas en Texas que están ayudando a los cárteles, incautar sus activos, interrumpir sus redes y realizar arrestos. También pide a otras agencias que eduquen al público sobre el peligro del fentanilo.

Esta información no es mencionada en la grabación en cuestión. De hecho, el conductor sólo muestra una captura de pantalla de la primera página de la orden ejecutiva donde sólo se informa que los carteles mexicanos serán designados organizaciones terroristas.

En la grabación, el conductor habla de la relación comercial entre Texas y Tamaulipas, asegura que dicho estado “es la entrada de todo a Estados Unidos” refiriéndose a armas, drogas y migrantes y menciona -sin mostrar pruebas- un supuesto acuerdo entre Abott y el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, tras revisar el video en su totalidad, AP confirmó que en él no se muestra evidencia alguna que confirme que la orden ejecutiva emitida por el gobernador de Texas permite a Estados Unidos entrar a México o que Tamaulipas tenga intención de permitirlo.

FUNCIONARIOS MEXICANOS NO FUERON RETIRADOS DE EVENTO POR ASISTIR SIN SER INVITADOS

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a la escritora Beatriz Gutiérrez, esposa del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ordenando a personal militar que retiren a Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y a Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, de un evento encabezado por su esposo por no haber sido invitados.

LOS HECHOS: AP revisó el video oficial del evento y confirmó que los funcionarios no fueron desalojados, sólo reubicados en otro sector. Gutiérrez desmintió que hubiera ordenado sacar a los funcionarios.

El 13 de septiembre se llevó a cabo el 175 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes encabezada por el Presidente López Obrador en el Altar a la Patria de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Al evento acudieron cadetes del Colegio Militar, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; representantes de las distintas Secretarías y los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y Senadores, Creel y Armenta.

A raíz de esto en Twitter comenzó a circular un video en el que se ve a López Obrador acompañado por dos militares. Del lado izquierdo caminan Creel y Armenta y del lado derecho Sheinbaum. Atrás de ellos caminan Gutiérrez y otro individuo.

En algún punto se ve a Sheinbaum señalando a Creel y a Armenta. Segundos más tarde personal militar se dirige a los funcionarios y éstos caminan en otra dirección. Sobre el video aparece la frase: “Beatriz Gutiérrez sacando a los colados (no invitados) del evento de AMLO (López Obrador)”.

Un tuit compartido ampliamente que incluye dicho video señala falsamente: “La soberbia de la Beatriz, mandó sacar a Santiago Creel”.

Sin embargo, Gutiérrez no mandó sacar ni a Creel ni a ningún otro funcionario. AP revisó el material audiovisual compartido por el Gobierno mexicano y confirmó que estos últimos asistieron al acto conmemorativo y permanecieron ahí hasta que finalizó.

En la grabación se puede ver que Creel, Armenta, Sheinbaum, Gutiérrez y López Obrador caminan juntos hacia el altar a la patria, pero casi al llegar una soldado le pide a Sheinbaum que la siga y solicita lo mismo a Gutiérrez. Ésta última señala a Creel y a Armenta y la soldado les pide que la sigan también.

Los cinco son dirigidos a la tarima en la que se encuentran otros funcionarios y a la que López Obrador se dirigió después de saludar a la bandera mexicana que ese día custodiaron las escoltas de bandera del Heroico Colegio Militar, Heroica Escuela Naval Militar y del Colegio del Aire.

Por otro lado, Gutiérrez respondió a un tuit donde se le acusaba falsamente de “correr” a los funcionarios y explicó que la reubicación respondió a los protocolos que se aplican en actos oficiales.

VIDEO DE ATERRIZAJE SIMULTÁNEO NO SE GRABÓ EN AEROPUERTO MEXICANO

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra un aterrizaje simultáneo de dos aviones que ocurrió el 19 de septiembre en el Aeropuerto mexicano Felipe Ángeles (AIFA).

LOS HECHOS: Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el aterrizaje simultáneo fue captado en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) el 1 de mayo.

Además, el video muestra a dos aviones aterrizar en una pista que se encuentra cerca del nivel del mar y ese no es el caso del AIFA. El nuevo aeropuerto está ubicado a 43 kilómetros del centro de la Ciudad de México y cerca de la zona no hay cuerpos de agua.

Una publicación compartida en Twitter asegura falsamente que un video en el que se ve a dos aviones aterrizar casi al mismo tiempo fue captado en el AIFA, el cual fue inaugurado el 21 de marzo.

“Vean nada más qué chulada de aterrizaje simultáneo ayer en el AIFA, los que decían que iba a ser un fracaso están escondidos, AIFA lujo de aeropuerto”, dice el mensaje que acompaña una grabación en donde se ve a dos aviones -uno de Air Canada y otro de United Express– aterrizar casi a la vez.

Pero la afirmación no es correcta. La publicación con la afirmación falsa compartió un video publicado por la cuenta @ilove_aviation el pasado 20 de septiembre que en realidad especifica que se grabó en el SFO.

“¡Me encantan los aterrizajes paralelos de SFO! Un 737 MAX 8 y un ERJ-175 aterrizando en paralelo en SFO”, dice el texto que le da crédito al usuario de Twitter @NickFlightX.

Tras realizar una búsqueda en las cuentas de redes sociales de dicho usuario, AP encontró que el video se grabó el 1 de mayo de este año en SFO y que forma parte de una compilación de videos de aviones aterrizando en el aeropuerto de San Francisco.

“Air Canada y United Express realizando un aterrizaje paralelo en un 28 L y un 28R. Estos aterrizajes paralelos nunca envejecen”, dice la publicación de @NickFlightX. Posteriormente incluye los números de vuelos, los tipos de avión, el lugar de donde salieron y la fecha en la que se realizó el aterrizaje.

Nick Hesler (NickFlightX) confirmó a AP vía mensaje de Instagram que el video fue grabado el 1 de mayo y que no se captó en México. Agregó que ha subido contenido de aviones desde hace más de 10 años.

Por último, hasta el 29 de septiembre ni Air Canada ni United Express viajan al AIFA, según la información publicada en la web del propio aeropuerto.

INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA EN CIUDAD DE MÉXICO ES INCORRECTA

LA AFIRMACIÓN: Un gráfico compartido en Instagram aseguró que el 27 de septiembre se llevaría a cabo una prueba del sistema de alarma sísmica en la Ciudad de México de 19:00 a 19:30 horas.

LOS HECHOS: El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) desmintió la información.

A través de sus redes sociales el C5 informó que la información compartida es falsa.

“#Atención Se informa que por parte del C5 CDMX, no se realizará ninguna prueba general de sistema de altavoces de la Ciudad de México. #C5ConConfianza #CDMX”, dice la publicación de la dependencia pública.

Luego de que el 19 de septiembre un sismo de 7.6 grados sacudió varios estados del occidente y centro de México, justo el mismo día que tembló con fuerza en 1985 y 2017, y que dos días más tarde otro de sismo de magnitud 6.8 hiciera lo mismo, decenas de personas registraron fallas en el sistema de alarma sísmica en la Ciudad de México.

El 22 de septiembre Juan Manuel García, titular del C5 de la capital mexicana, detalló que recibió cientos de reportes de usuarios que notificaron fallas en el altavoz de su colonia. El funcionario agregó que en cinco lugares de la metrópoli la alerta sísmica duró más tiempo o se repitió en varias ocasiones por lo que anunció que se realizarán pruebas, pero no especificó las fechas en las que se harían.

A raíz de esto, el 27 de septiembre comenzó a compartirse un gráfico a través de WhatsApp que dice “Prueba del Sistema de Alarma Sísmica. Martes 27 de septiembre. 19 a 19:30 horas. No es necesario realizar ninguna acción”.

El material incluye los logos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Pero la imagen es apócrifa, pues el propio C5, encargado de realizar las pruebas del sistema de alarma sísmica en la Ciudad de México, lo confirmó en sus redes sociales.

AP tampoco encontró publicaciones oficiales de la Semarnat o de la Profepa que anuncien alguna prueba del sistema de alarma sísmica. El C5 dijo a AP a través de un mensaje de Facebook que en caso de realizar pruebas a través de los altavoces se anunciará de manera oportuna en sus redes sociales oficiales.

