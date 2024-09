Las mañaneras de López Obrador también dejaron sabiduría popular en (muchas) frases

Estas frases, cargadas de sabiduría popular, se convirtieron en el sello personal de López Obrador durante el sexenio que está por terminar, por lo que muchas de esas expresiones llegaron a ganarse un lugar en los medios de comunicación. Desde el “me canso ganso” hasta el “abrazos, no balazos”, estas son algunas de las expresiones que dejó para la historia.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- A lo largo de casi seis años de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se distinguió por utilizar durante sus discursos, principalmente en su mañanera, diversas frases que a lo largo de su mandato se volvieron célebres.

– Filosofía

“Por el bien de todos, primero los pobres”, fue una de las expresiones que más popularizó el Jefe del Ejecutivo federal, incluso, desde antes de que llegara a la Presidencia de México, por lo que la misma se convirtió en su lema personal y en su última conferencia aseguró que durante su mandato esta icónica frase se convirtió en una realidad.

“Por el bien de todos primero los pobres no solo fue una proclama, ni solo fue un lema; se convirtió en una realidad porque logramos, ese es otro timbre de orgullo, logramos reducir la pobreza y la desigualdad”, sostuvo el Presidente López Obrador, quien con la misma filosofía ha asegurado que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada” y “yo me hinco, donde se hinca el pueblo”.

“Abrazos, no balazos”, fue la frase que el mandatario federal utilizó durante todo su mandato para describir la base de su estrategia de seguridad, misma que consideró debería preponderar el espíritu pacifista, lo que ha sido criticado, particularmente por la oposición. En tanto, “no es mi fuerte la venganza” es una frase que ha utilizado constantemente para rechazar señalamientos de acusaciones contra sus opositores.

“Amor con amor se paga”, es la expresión que utilizó para expresar el agradecimiento a sus seguidores y a quienes lo han apoyado durante todo su trayecto rumbo a la presidencia de México y durante el tiempo que estuvo a la cabeza de esta. “No tengo derecho a fallar” es otra de las expresiones que ha repetido varias veces como muestra de este apoyo que miles de personas le han dado.

“No robar, no mentir y no traicionar” fue una de las frases utilizadas por el mandatario federal que hizo alusión a su forma de gobernar, ya que aseguró que esos tres principios eran el eje de su filosofía. Por su parte la frase “el pueblo sabio y bueno” fue utilizada para asegurar que los ciudadanos tienen la capacidad de elegir de manera inteligente y que la mayoría de los mexicanos eran de buenos principios.

“Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, frase que el mandatario federal usó cuando firmó el memorándum dirigido a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la de Educación Pública (SEP) ya la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “para detener y dejar sin efecto” la Reforma Educativa, ya que dijo que se debía garantizar el derecho del pueblo a la educación.

“Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento”, sostuvo el Presidente Lopez Obrador al rendir su último informe de Gobierno, ya que consideró que cumplió con la mayoría de los compromisos que hizo a los ciudadanos para llegar al Gobierno federal y que, además, dejará en buenas manos al país, en referencia a la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

– Política

“Yo tengo otros datos” fue una frase utilizada para responder a los argumentos que algunos periodistas le exponen durante sus habituales conferencias matutinas. La afirmación “el sistema de salud de México no es como el de Dinamarca, es mejor”, fue una frase que el Presidente López Obrador declaró durante su sexto y último informe de Gobierno al hablar sobre los avances de su Gobierno en el sector salud.

“No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, como parte de su forma de Gobierno, ésta frase la utilizó a lo largo de su mandato, particularmente cuando recién tomó la Presidencia de México y anunció que se bajaría el salario, y que lo mismo haría con el resto de funcionarios, por lo que miles de servidores públicos interpusieron amparos contra este decreto para poder mantener sus altísimos sueldos.

Otra frase que el mandatario federal repitió en varias ocasiones es que “la corrupción se barre como las escaleras, de arriba hacia abajo”, para ejemplificar cómo debe de avanzar el combate a la corrupción en el país, ya que aseguró que estos actos deben de atacarse desde los de arriba.

“Lo que no suena lógico suena metálico”, expresó el mandatario federal el pasado mes de agosto, al referirse al interés que el Gobierno de Estados Unidos por la reforma al Poder Judicial mexicana, por lo que, presuntamente, de por medio habría un asunto económico. “No encuentro yo una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico suena metálico”, dijo.

El pasado mes de junio, el Presidente López Obrador aseguró que se estaban “cumpliendo con lo acordado” en el proceso interno de Morena para entregar la candidatura presidencial de la izquierda, algo que no compartió el entonces Diputado Gerardo Fernández Noroña,. quien acusó que no se respetaron los acuerdos sobre la selección de los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

En esa ocasión expresó su frase “mi pecho no es bodega”. “Creo que se está cumpliendo con lo acordado (…). Y para ser más claro -porque no voy a andar ocultando cosas, siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega-, el PT propuso a [Noroña] y el [Partido] Verde a Manuel [Velasco]”, señaló López Obrador en ese momento.

En 2019, el mandatario federal respondió al citatorio que le hicieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a los que afirmó que no acudiría a tal llamado, mismo que le fue enviado por supuesto mal manejo de programas sociales, lo que le ofendió y pidio respeto, ya que, aseguró, no son iguales. “Vámonos respetando”, que “no somos iguales”, por lo que dijo “eso sí calienta”.

“Bueno aprovecho para decirle a los servidores públicos del INE, que no voy a poder asistir ahora, pero que sí voy a enviar un escrito, si me lo permiten, para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa”, respondió el Presidente a un reportero que le preguntó sobre la comparecencia.

“Que no me confundan, no somos iguales. Nosotros venimos de una lucha donde padecimos de los fraudes de Estado. Del uso de los presupuestos para favorecer a los partidos, a los candidatos. Los programas sociales, se los puedo hasta enlistar, que los utilizaban con propósitos electorales: Solidaridad, Progresa, Oportunidades, ¡puro programa clientela!”, agregó.

– Oposición

“Nunca un Presidente había sido tan atacado como ahora”, así lo aseguró en diversa ocasiones el Presidente López Obrador al señalar las descalificaciones de las que ha sido objeto durante su mandato. “Nos quieren maicear” es una frase que el mandatario federal ha utilizado para señalar a opositores que intentan engañarlo, lo mismo que “son unos marrulleros”, otra frase que utiliza contra sus opositores en las mismas circunstancias.

Tras su triunfo presidencial, en 2018, el Presidente López Obrador aseguró que la oposición no se había podido reorganizar, ya que estaban “moralmente derrotados”. “Los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero, sin embargo, no se han podido constituir para que se pueda crear un grupo o una facción como la fuerza de los reaccionarios en nuestros tiempos. Están moralmente derrotados”, dijo.

“La mafia del poder” es como se refirió a sus opositores políticos, quienes, según explicó el mandatario federal, se aliaron con los empresarios más poderosos del país y sacaron provecho del mismo. “Prensa fifí” es como denominó a los medios de comunicación qué, según explicó, sacaban beneficios de los gobiernos anteriores y durante su mandato lo criticaron.

“Tengan para que aprendan”, fue otra frase que mencionó durante una conferencia mañanera de noviembre de 2021, al explicar que invitó al entonces Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a Estados Unidos. En ese momento dijo que era una forma de reconocer su labor y la resistencia que tuvo ante la crítica de la oposición, a la que les dijo “tengan para que aprendan”.

– OTROS

“Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”, es la frase que mencionó el Presidente López Obrador en 2020, durante una de sus habituales conferencias matutinas, en la que se refirió a la protección que iba a necesitar contra la posible crisis que muchos pronosticaron como resultado de la pandemia de COVID-19 que estalló ese año.

En 2019, el Presidente López Obrador, habló en torno a la iniciativa de la Senadora morenista María Soledad Luévano [quien aparentemente pretendía que se eliminara la separación entre la iglesia y el Estado], de la que dijo que “ese tema no debe tocarse”, pues ya se ha “resuelto desde hace más de siglo y medio”.

“En lo que a mí corresponde, considero que ese tema no debe tocarse. Lo digo también con mucho respeto a la Senadora, que tiene todo su derecho y pertenece a un poder independiente, autónomo”, expresó durante su conferencia matutina. En su mensaje, López Obrador reiteró el famosos dicho: “a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César”.

“Lo que diga mi dedito”, esta frase la ha utilizado el aún mandatario federal para evadir algunos cuestionamientos de la prensa. Mientras que “Me canso ganso” fue utilizada por el Presidente López Obrador al inicio de su gestión, en 2018, cuando se comprometió a construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y por otro lado detendría el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), como prometió durante su campaña presidencial.

Durante las campañas rumbo a las elecciones a nivel estatal de 2022, el candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, fue acusado de agresiones sexuales, por lo que en una de sus conferencias mañaneras, el mandatario federal expresó “Ya chole”, en respuesta a los ataques en contra del candidato, ya que aseguró que se trataba de “los mismos ataques que sufrimos en el pasado”, en “época de elecciones”.

Otras frases que el Jefe del Ejecutivo federal ha pronunciado durante su mandato, que está a horas de culminar, son: “No vamos a ser tapadera de nadie”, “Los voy a acusar con sus mamás”, “El triunfo de la oposición es moralmente imposible”, “Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

