La inversión extranjera debe crear prosperidad compartida, dice Sheinbaum a banqueros

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) para exponerles su visión sobre la inversión extranjera que llega a México y cómo utilizarla para el bienestar de la población.

Durante un encuentro con el Comité de Dirección de la ABM, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación habló sobre atracción de inversiones para que el país pueda acceder a mejores condiciones de vida y un crecimiento en todos sus sectores.

‘’La inversión extranjera directa si no lleva el apellido de ‘bienestar’ se va a quedar exclusivamente en los indicadores macro y no el bienestar de una población (…)Tenemos que aprovechar esta inversión que está llegando a México, pero no solamente pensando en los grandes indicadores, sino realmente pensando en el trabajador, en un salario digno, en un empleo digno, que pueda vivir en una vivienda digna, esto potenciará el desarrollo nacional’’, puntualizó.