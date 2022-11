Precio del dólar hoy en México: “Super peso” atento a Jerome Powell

La moneda local podría reaccionar a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, quien ofrecerá un discurso en el Instituto Brookings.

Por Ileana García Mora

Ciudad de México, 30 de noviembre (Investing.com).– El inicia la jornada de este miércoles, 30 de noviembre, ganando terreno frente al dólar estadounidense, y cerca de cerrar un mes de fuerte apreciación.

A las 7:20 de la mañana (hora del centro de México), el peso mexicano cotizaba en 19.27 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.30 por ciento, de acuerdo con cifras en tiempo real disponibles en Investing.com.

“Es la última intervención del dirigente de la Fed antes de la reunión de política monetaria del 13 y el 14 de diciembre, y podría anticipar información sobre los futuros pasos del banco central estadounidense en materia de alzas de tasas de interés”, comentó Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico de CIBanco.

“Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, después de conocer una importante agenda económica (se observó una menor inflación a la esperada en la Eurozona), pero con principal atención al discurso de Jerome Powell en Brookings Institution. Diversos especialistas esperan que en su discurso Powell mantenga señales sobre el próximo aumento de la FED en diciembre (+50pbs)”, explicó Carlos Alberto González Tabares, director de Análisis Económico, Bursátil y Financiero de Grupo Monex.

ATENCIÓN AL REPORTE DE INFLACIÓN DE BANXICO

En México la atención también estará puesta en el Reporte Trimestral de Inflación de Banxico, cuya transmisión comenzará a las 12:30, teniendo especial importancia la sesión de preguntas y respuestas de la Junta de Gobierno.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INVESTING.COM. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Investing.com https://www.sinembargo.mx/author/investing Investing.com es una plataforma de mercados financieros que proporciona datos en tiempo real, cotizaciones, gráficos, herramientas financieras, noticias de última hora y análisis de 250 mercados del mundo a través de sus 44 ediciones internacionales. Con más de 21 millones de usuarios mensuales y más de 180 millones de sesiones, Investing.com es una de las tres mejores webs financieras del mundo según SimilarWeb y Alexa.