FGR-QRoo vincula a proceso a 2 por balacera en Hotel Xcaret; busca a 2 personas más

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó acerca de la vinculación a proceso a Christian “R” y a Nhu “T” por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio contra tres personas canadienses.

Se trata del caso de la balacera en el Hotel Xcaret donde dos canadienses resultaron muertos y una persona más herida.

El Juez otorgó un plazo de tres meses a la representación social para investigación complementaria para el caso de Christian “R” y fijó dos meses para el caso de Nhu “T”.

Además de la vinculación a proceso de estos dos sujetos, la Fiscalía informó que se obtuvieron dos órdenes de aprehensión contra Óscar “B” y Óscar “O” por su probable participación en los mismos acontecimientos ilícitos.

De acuerdo con la Fiscalía, la participación de Óscar “B” aparentemente consistió en haber contratado a Christian “R” y a Óscar “O” -entre otros-, para privar de la vida a las personas de origen extranjero y la participación de Óscar “O” consistió en disparar directamente en contra de las mismas víctimas en el centro de hospedaje.

También notificaron que ya enviaron solicitudes a todas las fiscalías del país para que, en caso de ubicar estas dos personas, se cumplimenten las órdenes de aprehensión.

El asesinato ocurrió la semana pasada, donde dos canadienses presuntamente vinculados al tráfico de armas y drogas y motivado, aparentemente, por una deuda no pagada entre bandas criminales generó el pánico en un complejo turístico de lujo al sur de Playa del Carmen. En esa misma ciudad mataron días después al gerente de un popular club, de nacionalidad argentina.

El Gobierno del estado de Quintana Roo planeó una reunión con agencias policiales de Estados Unidos y Canadá para intercambiar opiniones e información sobre cómo combatir la creciente violencia que vive esta turística región del sudeste de México que en los últimos meses ha cobrado la vida de varios extranjeros y sembrado pánico en playas y hoteles.