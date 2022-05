Del Toro asegura que se marchó de México luego del secuestro de su padre en 1998

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro reveló que decidió irse de México luego de que secuestraran a su padre, Federico del Toro Torres, en 1998.

Fue a través de plática para el Festival de Cannes donde el oscarizado director de La forma del agua se sinceró sobre el suceso que “cambió su vida”.

Asimismo, el cineasta confesó que siempre ha querido presentar su versión de Frankenstein, obra literaria de la escritora inglesa Mary Shelley que ha saltado a la pantalla grande en múltiples ocasiones, y de At the Mountains of Madness, de H. P. Lovecraft.

“Esas dos obras representan lo que yo soñaba que quería hacer cuando era un niño, cuando era muy joven”, aseguró.

We couldn’t cut it, it’s too strong and we’re too fan. Guillermo del Toro’s exclusive interview, special guest at the 75th edition of the Festival de Cannes, is a cinephile delight to share. #Cannes2022 @RealGDT pic.twitter.com/XPL15KwIqX

