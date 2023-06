Edomex | Dos mujeres y un elefante entre ellas: el cansancio por casi un siglo de PRI

Por Emilio Lugo

TOLUCA, México (AP) — La próxima Gobernadora del Estado de México, el más poblado del país, saldrá de la pugna electoral entre dos mujeres y el hartazgo de muchos votantes.

Una de las candidatas es Alejandra del Moral, que representa a la fuerza política que gobernó ese estado durante casi un siglo: el Partido Revolucionario Institucional. La otra es Delfina Gómez, la imagen del cambio que tuvo lugar en 2018 a nivel nacional con la victoria de Morena, el partido del actual Presidente. En el medio 12 millones de votantes, muchos de los cuales muestran su hartazgo tras 94 años de gobierno de un mimo signo.

“En casi 100 años el gobierno no ha hecho nada”, dijo a The Associated Press Ramiro Lizcano, quien llegó en silla de ruedas a una de las concentraciones a favor de Gómez, la candidata que pretende romper la larga gestión del PRI en el Estado de México. En el mismo sentido, Arturo Olguín Cruz expresó “su simpatía con la maestra Delfina y espera ver el cambio”.