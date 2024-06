Marian Shields Robinson, madre de Michelle Obama fallece a los 86 años de edad

Por Darlene Superville

Washington (AP) — Marian Shields Robinson, la madre de Michelle Obama que se trasladó a la Casa Blanca cuando su yerno Barack Obama fue elegido Presidente, ha fallecido. Tenía 86 años.

Era viuda y había residido toda su vida en Chicago cuando se trasladó a la mansión ejecutiva en 2009 para ayudar a cuidar de sus nietas Malia y Sasha. Con poco más de 70 años, en un principio la señora Robinson se resistió a la idea de empezar de nuevo en Washington, y Michelle Obama tuvo que pedirle ayuda a su hermano, Craig, para que ayudara a persuadir a su madre a mudarse.

My mom Marian Robinson was my rock, always there for whatever I needed. She was the same steady backstop for our entire family, and we are heartbroken to share she passed away today. We wanted to offer some reflections on her remarkable life: https://t.co/F7T6q625PC

“Había muchas razones buenas y válidas que Michelle me planteó, entre las que cabe destacar la oportunidad de seguir pasando tiempo con mis nietas, Malia y Sasha, y contribuir a darles una sensación de normalidad que es una prioridad para sus dos padres, como lo ha sido desde que Barack empezó su carrera política”, escribió la señora Robinson en el prólogo de A Game of Character, las memorias de su hijo, que fue entrenador del equipo masculino de baloncesto de la Universidad Estatal de Oregon.

La señora Robinson escribió que su hijo entendía por qué ella quería quedarse en Chicago, pero de todas formas utilizó un razonamiento que ella solía usar con él y su hermana. Le pidió que viera el cambio como una oportunidad de crecer y probar algo nuevo. Ella cedió y aceptó mudarse, al menos temporalmente.

There was and will be only one Marian Robinson. In our sadness, we are lifted up by the extraordinary gift of her life. And we will spend the rest of ours trying to live up to her example. https://t.co/2gH0DPQYVb

— Barack Obama (@BarackObama) May 31, 2024