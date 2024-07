VERSUS¬ La derecha y los medios deslegitiman la elección venezolana, como en México

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- La derecha y algunos medios de comunicación intentan desligitmar la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela, tal y como ocurre en México, en donde la oposición ha acusado al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador de una elección de Estado para tratar de demeritar el arrollador triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en las urnas, señalaron las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Meme Yamel y Perla Velázquez.

Nicolás Maduro, de 61 años de edad, cumplirá su tercer periodo como Presidente de Venezuela luego de haber obtenido un ajustado triunfo en las elecciones del pasado domingo. Ahora, en un nuevo mandato, Maduro afrontará una nueva etapa en la que tendrá que lidiar con las dificultades económicas y con el malestar de un sector de la población que buscaba un cambio en el poder. Además, deberá seguir batallando, al igual que tuvo que hacer en la última década, con los cuestionamientos de la oposición y de parte de la comunidad internacional que no reconoce su victoria, ante sus promesas estabilidad social en Venezuela.

“Estamos hablando de una derecha internacional que podría irse a unos más extremos, otros un poco más moderados, pero al final el modus operandi es el que es, y es cuando no me favorecen a mí los resultados es un fraude electoral y cuando veo que está ocurriendo algo que va en contra de mí política o de mis ideales es una dictadura. Eso es independientemente de si existen cosas criticables o no, si existen antecedentes o no, la derecha así se ha manejado”, señaló Meme Yamel.