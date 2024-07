ENTREVISTA¬ En la SCJN hay un mundo de ficción jurídica ante la Ley: Ministra Batres

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– No hay una sensatez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no se apega a derecho ni funciona dentro de los límites constitucionales, sino que por el contrario se rige como si fuera un mundo de ficción jurídica, criticó en entrevista la Ministra Lenia Batres Guadarrama, una de las principales voces que respalda la Reforma Judicial desde el máximo tribunal de justicia del país.

En entrevista con Café y Noticias, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, indicó que después de las elecciones le pareció ver en el Poder Judicial “una actitud de realismo jurídico y político”, sin embargo indicó que ministros como Alberto Pérez Dayán han impulsado razonamientos jurídicos que buscan interpretar la Ley a su conveniencia en el tema de la sobrerrepresentación y no a lo que establece la Constitución.

El tema de la sobrerrepresentación ha sido el último recurso al que ha recurrido la oposición tras su abrumadora derrota el pasado 2 de junio. Aunque por años se beneficiaron de lo establecido en la Constitución, ahora buscan impugnar lo que señala la Ley sobre que un partido, no así una coalición, no puede tener una sobrerrepresentación que sobrepase el 8 por ciento.

De hecho, el que la sobrerrepresentación se mida por partido y no por coalición se debe a un cambio que el PRI y el PAN hicieron durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Esta disposición pudo ser revertida cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una Reforma Electoral que proponía justamente cambiar la repartición de espacios en el Congreso, no obstante los partidos que hoy van contra esta sobrerrepresentación se negaron a discutirla como parte de su “moratoria constitucional”.

Uno de los espacios en los que los reclamos de la oposición han encontrado eco es en la Suprema Corte que ha revertido disposiciones como la de la Guardia Nacional, la Ley Eléctrica y los cambios legales en materia electoral, el Plan B, que fueron echados para atrás, en medio de reclamos de una injerencia del Poder Judicial en las funciones del Legislativo.

En ese sentido, la Ministra Lenia Batres —quien llegó a la Corte por designación directa del Presidente ante el rechazo de la oposición a las propuestas de López Obrador— sostuvo que desde el Poder Judicial ha habido “una enorme falta de respeto, de desprecio a los poderes democráticos, porque lo hace suplantando finalmente mayorías electas”.

“Dice la Corte no, no se va a transformar nada, que esas mayorías no signifiquen nada porque vamos a echar abajo absolutamente todo lo que aprueben. Yo lo que creo es que no hay una sensatez en esa Corte, no es pareja, no es equitativa, no es imparcial, no cumple, no se apega a derecho, no se encuentra funcionando dentro de los límites constitucionales”.