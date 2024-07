El boxeador Marco Verde hace debut olímpico en París con victoria sobre mozambiqueño

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- En su debut, el boxeador Marco Verde consiguió este jueves un pase a los cuartos de final de boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de derrotar a Tiago Osorio Muxanga de Mozambique en la categoría de 71 kilogramos. El mexicano tiene ya un récord de 36 victorias, seis derrotas y ningún empate.

En un combate a tres rounds, el Marco Verde ganó el primer asalto por decisión unánime de los jueces. En el segundo round, Tiago Muxanga igualó la pelea por decisión dividida. Sin embargo, al final el boxeador mexicano obtuvo la victoria en el tercer asalto para una puntuación de 3-2.

Verde es originario de Sinaloa e hijo del también boxeador Manuel Verde, quien compitió para México en Barcelona 1992. El deportista consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de París tras ganar la medalla de oro en los Panamericanos de Santiago 2023 y vencer a sus rivales de Cuba, Estados Unidos y Panamá.

“Cómo no me puedo sentir orgulloso. Imagino cómo está él, mi familia… Han sido ya 11 años de trabajo desde que inicié y no me llega a la mente todavía. Tal vez cuando esté en el hotel, cuando esté en casa, voy a llorar de la emoción”, dijo al momento de ganar los Panamericanos a Olympics. Con su primera victoria en París, el mexicano se cerca más a podio olímpico.