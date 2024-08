ENTREVISTA¬ No hay democracia con Hernández Juárez, acusan telefonistas opositores

Dirigentes de la disidencia de telefonistas rechazaron lo sostenido por Francisco Hernández Juárez en este medio sobre que no hay represión en el Sindicato de Telefonistas ni un control en las estructuras del mismo. “Un liderazgo de tanto tiempo infiere que hay falta de democracia en la organización”, expresaron.

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– La disidencia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) sostiene que no se puede se hablar de democracia cuando hay un liderazgo que se perpetúe en el poder como, acusan, lo ha hecho Francisco Hernández Juárez, quien con su última reelección, la número 13, estará al frente de este gremio por 52 años.

En entrevista con SinEmbargo, Ricardo Arzate Rivas, quien buscó ser candidato a secretario de la planilla roja; ⁠Alicia Colchado Ariza, integrante de la Alianza Nacional Telefonista (ANT) y ⁠José Montealegre Jimenez, representante de la planilla roja ante la Comisión Electoral, rechazaron lo sostenido por Hernández Juárez en este medio sobre que no hay represión en el Sindicato de Telefonistas ni un control en las estructuras del mismo.

“Un liderazgo de tanto tiempo infiere que hay falta de democracia en la organización, somos aproximadamente 60 mil trabajadores y trabajadoras, entre activos y jubilados, y pensar que una sola persona esté al frente de una organización tan grande, sólo se puede explicar sí y solo sí hay todo un entramado de represión y control, de otra manera sería imposible imaginar este escenario”, matizó en ese sentido Alicia Colchado Ariza.

Colchado Ariza indicó que Francisco Hernández Juárez ha impedido que se renueve la dirigencia del STRM a través del control y la represión de los trabajadores telefonistas. Además afirmó que tanto ella como Ricardo Arzate y otros compañeros han sido reprimidos y enfrentan sanciones sin haber sido sometidos a un proceso.

“No hay un proceso (de sanción), te lo entregan verbalmente y te quitan automáticamente el derecho a la voz, no hay sanción mayor que quitarte el derecho a la voz para que el resto de tus compañeros y compañeras no te escuche. Entonces, en general, trazar el panorama que estamos viviendo las y los telefonistas se resume en eso, en que no hay, carecemos de democracia real al interior de nuestra organización”, lamentó Alicia Colchado.

El pasado 23 de julio, Francisco Hernández Juárez habló con SinEmbargo y afirmó que sí es demasiado el tiempo que ha estado al frente del sindicato, pero sostuvo que siempre ha consultado a sus compañeros a la par que aseguró que permanece en el cargo gracias al respaldo de una mayoría.

“Lo único que te puedo decir a mi favor es que en todos los casos ha sido a través de un proceso democrático a través de voto universal y secreto y es consultando y decidido por parte de los trabajadores telefonistas”, afirmó.

En ese sentido, Ricardo Arzate condenó que Francisco Hernández Juárez afirme que existe una apertura total para que los trabajadores que buscan contender por la dirigencia del STRM cuando en realidad él tiene el control absoluto del sindicato.

“No ha permitido la libertad de participaciones, no lo ha permitido, y así yo te lo digo con plena conciencia responsable de mis palabras que estoy emitiendo en este momento. Soy uno de las personas, de los trabajadores de esta empresa, que ha sido perseguido y ahí está la muestra, estoy despedido porque al compañero no le parece que alguien tenga mejor o mayor presencia o empatía con los trabajadores, eso siempre ha sido su problema, siempre, no es de ahorita”.

Además, de las trabas a los trabajadores, Alicia Colchado Ariza denunció que Francisco Hernández Juárez es la falta de transparencia en los recursos de la caja de ahorro de los telefonistas. “Los compañeros de la caja de ahorro de los telefonistas se organizaron como sindicato y en el momento en que los compañeros detectaron problemas de falta de transparencia y rendición de cuentas apropiada, lo denunciaron, se organizaron, exigieron sus derechos, etcétera, y él no dudó en sembrar un sindicato blanco, esta misma persona que se dice defensora de los derechos laborales, es quien incurre en esta situación”.

Alicia Colchado recalcó que cuando un trabajador busca competir en el proceso de elección del dirigente del STRM, Francisco Hernández Juárez pone todo tipo de trabas. “No hay condiciones, te ponen una serie de requisitos que son planeados para que sólo participe la planilla verde, porque entonces así él no corre ningún riesgo de su aparente liderazgo, hay que decirle que el liderazgo se ejerce desde el compromiso por las causas que lo llevaron ahí, si no las defiende quiere decir que perdió el liderazgo”.

⁠

José Montealegre Jimenez, representante de la planilla roja ante la Comisión Electoral, expuso a su vez que Hernández Juárez controla la comisión electoral del sindicato a través de sus coordinadores a nivel nacional. “Llevaron a cabo una Convención Extraordinaria, ahí se nombra a todos los integrantes de esta comisión, que son 15, ellos se dan a la tarea de sacar la convocatoria, los tiempos, los requisitos apegado al estatuto, nosotros iniciamos todo el trabajo de poder, obviamente, cumplir con los estatutos”.

No obstante, Montealegre Jimenez refirió que no pudieron cumplir con los requisitos debido a este control. Acusó, al respecto, que hay un contubernio entre la empresa y el sindicato, para no dejar pasar a nadie que no sea activo en los centros operativos. “En este caso que hay una planilla oficial, entonces, nos dimos a la tarea, los compañeros y compañeras solicitan de manera urgente que ya haya una democratización dentro del sindicato”.

“Nosotros sabíamos que nos iban a poner objeciones por no apegarnos estrictamente al estatuto, un dato te lo doy así de claro, el estatuto dice que tienen que ser compañeros activos en 35 de las 37 carteras, obviamente por cuestiones de represión, de miedo, de amenazas, hacia los compañeros activos, muchas veces los compañeros se echaron para atrás, o sea, nos dicen sí, pero fueron a amenazarlos directamente, al decirles que si participaban con roja iban a ser sancionados en sus derechos sindicales de manera permanente. Entonces, se bajaron varios compañeros activos, compañeras y, efectivamente, no nos dio otra más que llenar las carteras con compañeros jubilados”, expuso.

Y ahondó: “no hay una voluntad democrática ni una voluntad de la legalidad por parte del Secretario General, él dice ‘yo voy solo, a mí no me pongan a nadie que esté en contra de mi proyecto sindical’ y efectivamente eso es lo que nos lleva a nosotros, harto de esta lucha que obviamente sabemos que es muy complicado. Él ve que alguien le está haciendo ya sombra y lo saca de la jugada”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.