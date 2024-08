Khalid Sheikh Mohammed, artífice del 11-S, acepta culpabilidad en acuerdo con EU

WASHINGTON (AP) — Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el autor intelectual de los atentados contra Estados Unidos perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, ha aceptado declararse culpable, informó el miércoles el Departamento de Defensa estadounidense, lo que apunta a una resolución de un atentado que alteró el curso de Estados Unidos y de gran parte de Oriente Medio.

Se prevé que Mohammed y dos cómplices, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, se declaren culpables la próxima semana ante la comisión militar de la prisión estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Los abogados defensores han solicitado que los acusados reciban cadena perpetua a cambio de las declaratorias de culpabilidad, según cartas del gobierno federal recibidas por familiares de algunas de las casi tres mil personas asesinadas el 11 de septiembre.

Cuando conoció la noticia del acuerdo de culpabilidad, Terry Strada, líder de un grupo de familiares de víctimas directas de los atentados del 11-S, señaló a las decenas de familiares de las víctimas que han muerto a la espera de la resolución del caso.

NEW: The Department of Defense says they've reached a plea agreement with 9/11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed who has been held at Guantanamo along with two other detainees, Walid Bin 'Attash and Mustafa al Hawsawi.

Release: https://t.co/vrElJYT41U

— Tom Winter (@Tom_Winter) July 31, 2024