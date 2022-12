Al menos 1 muerto y 20 heridos en Kiev por nueva ofensiva rusa con misiles en Ucrania

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) – Todas las regiones de Ucrania han activado las alertas ante una nueva ola de ataques rusos que se han traducido en ofensivas sobre puntos estratégicos como la capital, Kiev, donde al menos una persona ha perdido la vida.

En algunas zonas, como Kiev o Mikolaiv, las autoridades locales han confirmado el lanzamiento de misiles por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia y la activación de los sistemas de defensa, según la agencia UNIAN.

El Alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha informado en Telegram de varias explosiones en la ciudad y ha recomendado a la población que permanezca en los refugios. Entre las zonas alcanzadas habría áreas con edificios de viviendas.

Según Klitschko, al menos una persona ha muerto en el barrio de Solomian, donde también se han registrado varios heridos. En total, las autoridades han cifrado en 20 los heridos, 14 de los cuales han sido hospitalizados.

Las autoridades también han procedido a cortes preventivos en el suministro eléctrico en varias partes, entre ellas Odesa o Járkov, habida cuenta de que esta infraestructura ha sido un objetivo prioritario para las fuerzas rusas durante estos último meses.

En el caso de Kiev, el alcalde ha explicado que el 30 por ciento de los hogares y empresas están sin electricidad por paradas de emergencia.

CRÍTICAS DEL GOBIERNO

This time, Russia’s mass missile attack is deliberately targeting residential areas, not even our energy infrastructure. War criminal Putin “celebrates” New Year by killing people. Russia must be kicked out of its UN Security Council seat which it has always occupied illegally.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2022