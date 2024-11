Historia de lo Inmediato: Los jueces de Calderón y Claudio X.

Famélicas y desfallecientes después de su derrota electoral el 2 de junio y frustradas y rabiosas por fracasar ante la reforma al Poder Judicial de la Federación, las huestes de la derecha de Claudio X. González, Felipe Calderón y el PRIAN se han reactivado: Ahora van a participar en el proceso de elección de juzgadores y tratar de infiltrar a sus incondicionales, cuya punta de lanza es Roberto Gil Zuarth, operador de una amplia red de relaciones de poder y prototipo del político enriquecido desde el servicio público.

Gil Zuarth, secretario particular de Calderón, jefe del despacho Accuracy Legal & Consulting

que defiende al prófugo exgobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y consejero de Jorge Romero Herrera, el nuevo presidente del PAN que perfila como vocero al también calderonista Maximiliano Cortázar, se ha inscrito para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero es sólo uno de los muchos cuadros de la derecha que, tras postularse para jueces y magistrados, serán respaldados económica, política y mediáticamente para tratar de no poder el control de este poder del Estado que siguen viendo como suyo.

“Mucho éxito, Roberto Gil Zuarth, tienes razón: hay que participar”, avaló Calderón desde su escondrijo en España a su exsecretario y operador político que anunció su inscripción como ministro, pese a estar en contra del ordenamiento constitucional que aún mal llama reforma judicial.

“La reforma judicial —escribió Gil— no tiene vuelta atrás. Podrá haber condenas internacionales o amparos. Las reglas del juego están puestas. Abstenerse es un nuevo error. Apostar a la corrección del poder, una claudicación. Quedarse a esperar el colapso, una falsa excusa”.

Dos días antes del anuncio de Gil Zuarth, la diputada federal del PRIAN Margarita Zavala, esposa de Calderón, también convocó a inscribirse para participar en la elección de juzgadores, sobre todo porque el próximo domingo 24 de noviembre vence el plazo para la inscripción.

“Sé que en medio de la destrucción, el insulto y la traición tenemos muchas dudas, pero me parece que la decisión debe ir por el camino de la participación. Busquemos rápidamente aspirantes entre docentes universitarios, estudiantes de diplomados, maestrías, e incluso en los despachos de litigantes a quienes deben hacer un esfuerzo por participar. Pienso también que deberían participar quienes directamente trabajan en el Poder Judicial”.

Por su parte, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, fundado por Claudio X. González y que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador impugnó todas sus obras y programas prioritarios, está definiendo a sus prospectos para infiltrarlos para tratar de tener a sus propios jueces de consigna, ademas de los que ya tiene en el sector que no participará en la elección de junio.

Como estos personajes del PRIAN, varias formaciones gremiales y políticas están también perfilando a sus candidatos a juzgadores porque, pese a que lo repudian, consideran que no participar implica dejarle al oficialismo todo el pastel judicial, aunque la mitad de los cargos en el Poder Judicial de la Federación permanezca hasta 2027.

La derecha se activo porque en unos días, el domingo 24 de noviembre, se cierra el periodo de inscripción para seleccionar a nueve ministros de la SCJN, cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistrados de la Sala Superior y 15 de las salas regionales del Tribunal Electoral, así como 850 magistraturas de circuito y juzgadores de distrito, en la elección de junio de 2025.

De lado del oficialismo, se sabe que los coordinadores parlamentarios Adán Augusto López y Ricardo Monreal, así como el propio gobierno de Claudia Sheinbaum, impulsan a sus cuadros para la elección de junio de 2025, lo mismo que tratan de hacer los gobernadores de todos los partidos políticos, en un proceso que, este miércoles 20, reactiva el Instituto Nacional Electoral (INE) tras numerosas acciones de resistencia de los propios jueces.

La nueva batalla de la derecha por posiciones en el Poder Judicial de la Federación reactivará todos los recursos económicos, políticos y, por supuesto, mediáticos para potenciar a sus candidatos y debilitar a los adversarios, incluyendo campañas de guerra sucia.

No es fortuito que Gil Zuarth sea quien encabece este proyecto de la derecha, porque representa no sólo a Calderón, de quien fue secretario particular, subsecretario y coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, sino la punta de una rebusta madeja de relaciones políticas y económicas.

Gil Zuarth, socio del diputado federal German Martínez Cázares, uno de los infiltrados en el lopezobradorismo, tiene entre sus socios del despacho Accuracy Legal & Consulting a los personeros de Calderón y de Enrique Peña Nieto Salvador Vega Casillas, Jorge Lavalle Maury y Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, apoderado del PAN cuando el primero lo presidía, en el sexenio de Calderón.

Es importante recordar un dato que retrata el amasijo de intereses: En mayo de 2007, Lezama contrajo matrimonio con Maricarmen Valls Esponda, hija del entonces ministro de la SCJN Sergio Valls Hernández y diputada federal suplente de Gil Zuarth. La misa fue oficiada por el obispo Onésimo Cepeda, ya fallecido, y en la boda civil la novia tuvo como su testigo a Carlos Salinas de Gortari.

Y registran lo siguiente: En la mesa principal, Salinas de Gortari departió con Mariano Azuela Güitrón, en ese momento presidente de la SCJN; el procurador Eduardo Medina-Mora; el exsenador Diego Fernández de Cevallos; el litigante Juan Collado, y el gobernador y futuro presidente de la República Peña Nieto.

Eso es lo que representa Gil Zuarth: El viejo régimen prianista que patalea.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado/ Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.