El desafío del cambio climático

Del 11 al 22 de noviembre se está llevando a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2024 en la Ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán. Fue un gran logro diplomático que se haya negociado con Moscú para que Rusia no vetara la participación de países europeos que han establecido sanciones al gobierno de Putin por la invasión a Ucrania.

Los principales objetivos de la reunión son cómo enfrentar los problemas financieros derivados de las consecuencias del cambio climático y cómo realizar acciones conjuntas eficientes para dar paso a una necesaria transición energética.

Esta Conferencia es importante porque se trata de un esquema privilegiado para que las naciones del mundo coordinen sus políticas de control del cambio climático. En este foro participan también los poderes legislativos de las naciones. En este sentido, parlamentarios de varios países de América Latina y el Caribe suscribieron una Declaración Conjunta por un desarrollo productivo verde e inclusivo en la región.

Algunos acuerdos a los que se llegaron son los siguientes: En primer lugar, se ratificó la importancia que los poderes legislativos tienen en una transición climática justa y sostenible. Así, a través de plataformas como el Monitor de Datos Legislativos lanzado en 2023 existe una cooperación interparlamentaria que permite intercambiar ideas e información sobre el asunto. En segundo lugar, se hizo un llamado urgente para que los países de la región que aún no han ratificado el acuerdo de Escazú sobre derechos de acceso a la información y la protección de defensores ambientales, lo hagan a la brevedad posible. En tercer lugar, los parlamentarios se comprometieron a promover leyes que impulsen inversiones que tengan en cuenta el problema del cambio climático, en particular se busca fomentar la transición energética, la movilidad sostenible, la economía circular y la agricultura sostenible. En cuarto lugar, se decidió apoyar a los países más vulnerables de la región, en particular a los denominados Pequeños Estados Insulares del Caribe (PEID-C), principalmente en lo que se refiere a la transferencia tecnológica y financiamiento climático. En quinto lugar, se decidió realizar todo tipo de acciones para acelerar el proceso de descarbonización y ecologización de la economía. En sexto lugar, se está impulsando un nuevo paradigma de desarrollo global que implique una participación estratégica de las naciones del llamado Sur Global. Finalmente, los legisladores de la región buscan formular y ejecutar planes nacionales de transición climática, que incluyan la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles y el impulso a la descarbonización.

Uno de los grandes desafíos será el de mantener y aumentar el crecimiento y desarrollo económico, al tiempo que se realizan los cambios pertinentes para mantener el equilibrio climático del planeta que siga permitiendo la vida humana en condiciones favorables.

Es indudablemente de gran importancia para la región y, en particular, para México, que estos acuerdos se cumplan en los próximos meses y años.

A esta dilatada agenda habría que agregar una consideración más profunda sobre el fenómeno conocido como el antropoceno, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. Lo que está en juego no es cualquier cosa: la continúa existencia de lo que el astrónomo y filósofo, Carl Sagan, llamó ese pequeño punto azul en el cosmos.

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos/ Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.