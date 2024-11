Ramírez Cuéllar encabeza grupo raro de morenistas, eruvieles y hasta miembros de MC

El morenista Ramírez Cuéllar encabeza un movimiento para promover los programas y políticas públicas del Gobierno federal en el que ha incluido a personajes como el exgobernador Eruviel Ávila, asegura que es ajeno a Morena.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– El Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar trabajó en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo y ahora encabeza un movimiento para promover los programas y políticas públicas del Gobierno federal llamado “Construyendo el Segundo Piso de la Transformación”.

Aunque el grupo está conformado por morenistas y políticos de su aliado, el Partido Verde, como el exgobernador y expriista Eruviel Ávila, Rámirez Cuéllar asegura que es un movimiento independiente a Morena y tan diverso que incluso en próximos días sumará a políticos del partido opositor Movimiento Ciudadano.

Ramírez Cuéllar es vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum se desempeñó como coordinador de sectores sociales y productivos. Asegura que el movimiento se creó para agradecer a agrupaciones estudiantiles, colectivos, sindicatos y empresarios que votaron por la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y les explicará qué políticas públicas implementará para cumplir sus promesas de campaña; también anunció que sumarán a más políticos y personas sin militancia partidista.

"Hay muchos [políticos] que son del Verde o del propio Movimiento Ciudadano. Dentro de poco va a anunciar su incorporación a este movimiento presidentes municipales de Movimiento Ciudadano o de otro partidos o gente sin partido, no sólo en el Estado de México, es en todo el país”, expuso.

El 9 de noviembre, el Diputado presentó el movimiento “Construyendo el Segundo Piso de la Transformación” en el Estado de México acompañado de Eruviel Ávila, quien en julio de 2023 renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que militó más de 34 años.

Cinco meses después creó junto a otros expriistas la “Alianza Progresista” para apoyar a Claudia Sheinbaum. En ese grupo estaba, por ejemplo, el exalcalde priista de Cuajimalpa Adrián Ruvalcaba y el exgobernador de Oaxaca del mismo partido, Alejandro Murat. Actualmente Eruviel Ávila es Diputado del Partido Verde.

En abril de este año, el PRI, y los partidos Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) lo denunciaron ante la Fiscalía General de la República por los delitos de peculado y desvío de recursos por mil 365 millones de pesos que habría cometido cuando gobernó del Estado de México (2011-2017).

Alfonso Ramírez Cuéllar insistió en que crear el movimiento “Construyendo el Segundo Piso de la Transformación” no divide al partido porque no busca posicionar cargos. De acuerdo con el exdirigente de Morena, este grupo no va en contra de los estatutos del partido, que prohíben la creación de facciones o corrientes para evitar la división en tribus, como ocurrió con el PRD, que después de la jornada electoral de este año perdió su registro a nivel federal.

Los estatutos de Morena señalan: “La afiliación [al partido] será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general”.

En septiembre de 2023, como precandidata presidencial, Sheinbaum Pardo defendió que los estatutos de Morena prohíben las corrientes políticas, lo dijo en referencia a la asociación civil “El Camino de México” que Marcelo Ebrard anunció para encauzar su propio movimiento político sin renunciar a su militancia morenista después de que no fue electo como candidato.

Sin embargo, Ramírez Cuéllar descarta que “Construyendo el Segundo Piso de la Transformación” se trate de un caso similar, por lo que desde la dirigencia no han sido cuestionados-

“Este no es un grupo dentro de Morena, esta es una red de gente que no está precisamente participando orgánicamente en el partido, que tiene una gran simpatía y que presenta un enorme respaldo a la doctora Claudia. Lo que nos unifica aquí es el respaldo a ella, el impulso y la fortaleza de sus políticas públicas. Habrá algunos que son de un partido, otros que son de otro, algunos no tendrán partido, eso para nosotros no tiene absolutamente nada que ver con los partidos políticos. Algunos somos de Morena y estamos contribuyendo al fortalecimiento de Morena, pero como esta es una red que se constituyó a lo largo de la campaña de la doctora Claudia lo que queremos es regresar con ellos, en primer lugar para darle las gracias, en segundo lugar para decirles: 'estos son los compromisos que hizo la doctora y se están cumpliendo con estas políticas nacionales’. Y en tercer lugar pedirles que fortalezcamos las políticas públicas que el gobierno federal está llevando a la práctica

“Nosotros colaboramos muchísimo con la nueva dirigencia [de Morena] encabezada por Luisa María Alcalde, nosotros también estamos promoviendo la afiliación y formación de comités de nuestro partido en las distintas secciones electorales, somos parte de ese plan de trabajo, pero es una cosa totalmente distinta de gente que puede ser algunos serán de Morena, otros de verde, otros de MC, otros de muchísimos que no tienen partido pero no es un movimiento electoral ni está dentro de un partido”, planteó el Diputado.

El 16 de noviembre Ramiréz Cuéllar presentó el movimiento en Nezahualcóyotl, Estado de México, e Hidalgo. Estima que aproximadamente en seis meses, es decir, en mayo, después de haber recorrido los 32 estados del país, ya podría realizar un acto constitutivo.

A los eventos de los últimos fines de semana han acudido legisladores federales de Morena. En el Estado de México, por ejemplo, Ramírez Cuéllar asistió a la asamblea de la Agrupación Política Unidos Por Un Mejor País, que encabeza el Diputado Juan Hugo de la Rosa; también asistió la Diputada federal Leide Aviles, en otros encuentros se ha visto a los diputados Javier Taja y Alejandro Carvajal; a Hidalgo asistió el Senador y Presidente de la Comisión de Hacienda, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, así como la secretaria general de Morena de esa entidad, Marivel Solís Barrera.

Ramírez Cuéllar descartó que el movimiento surgiera a raíz de una división entre legisladores y legisladoras de Morena, en la Cámara de Diputados, donde él es vicecoordinador de la bancada. Ahí, Ricardo Monreal Ávila, el coordinador, tiene gran influencia, así como su operador político Pedro Haces, el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), quien en octubre fue señalado por sus compañeros de partido por recurrir a amenazas para imponer las presidencias de 15 comisiones.

Ramírez Cuéllar dijo que si bien el movimiento que encabeza suma a líderes sindicales, es ajeno al grupo representado por Haces y ello, aseguró, no significa una fractura en Morena.

"Nosotros no tenemos una relación [con la CATEM]. No hay. Ellos no más son un grupo, acá están todas las centrales obreras, el sindicalismo real acá está. Los sindicatos de telefonistas, los sindicatos de la producción de automóviles, los maestros, los trabajadores del seguro social. Acá es una cosa inmensa, grande, muy importante, lo más trascendental. En lo absoluto compite con los partidos. Este movimiento no participa de elecciones, no participa para nada de solicitar registros como partido político ante el INE. No participa en nada de eso", mencionó.

A la par, la nueva dirigencia de Morena realiza una gira y asambleas por el país con el objetivo de sumar a más militantes, otro de los objetivos, según han señalado, es reforzar el Instituto Nacional de Formación Política, algo importante porque en los últimos meses militantes han hecho llamados a priorizar perfiles formados en el partido.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada/ Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.