Sheinbaum lanza "Es tiempo de mujeres" con 10 compromisos para erradicar la violencia

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la campaña nacional permanente “Es tiempo de mujeres sin violencia ¡Súmate y transforma!”, como parte de las acciones para proteger y garantizar los derechos plenos de las niñas, jóvenes y mujeres.

“Esta campaña de concientización, en donde conductas que parecen normal, como decirle a una mujer: ‘calladita te ves más bonita’, pues son en realidad acciones violentas o decirle a una mujer: ‘tu no puedes’ o a una niña: ‘tu no puedes ser ingeniera’ parece una costumbre, pues no, no es costumbre es una forma de violencia el no permitir que las niñas puedan cumplir sus sueños”, destacó la Mandataria en su conferencia matutina.