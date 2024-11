Benjamin Netanyahu acuerda un alto al fuego con Hezbollah por 60 días en Líbano

Por Kaarem Chehayeb

BEIRUT (AP).— Benjamin Netanyahu, el Primer Ministro israelí, declaró este martes que le recomendará a su gabinete aprobar la propuesta de cese al fuego con el grupo libanés Hezbollah.

En una declaración televisada, Netanyahu dijo que presentaría la propuesta a su gabinete más tarde el martes, lo que podría llevar al fin de casi 14 meses de combates.

Netanyahu dijo que se espera que haya una votación el martes en la noche. No queda claro de inmediato cuándo entraría en vigencia el acuerdo, y no se han revelado sus términos. El acuerdo no afecta la guerra de Israel contra el grupo palestino Hamás en la Franja de Gaza, que no da señales de concluir pronto.

Anteriormente, aviones israelíes atacaron un edificio residencial en el centro de Beirut, mientras que se emitieron nuevas órdenes de evacuación para 20 edificios en los suburbios del sur de la capital libanesa.

El ataque destruyó el edificio en el barrio de Basta, en el centro de Beirut, en el segundo ataque realizado en los últimos días en esa concurrida zona, cerca del centro de la ciudad.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas. Tampoco se sabe si el objetivo era alguien en particular, aunque Israel afirma que sus ataques aéreos van dirigidos a funcionarios y activos de Hezbollah.

En una señal de más ataques por venir, el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, emitió advertencias de evacuación para 20 edificios en los suburbios del sur de Beirut, así como una advertencia para la ciudad sureña de Naqoura, donde se encuentra la sede de la misión de paz de Naciones Unidas, conocida como UNIFIL.

Statement:

UNIFIL is seriously concerned by numerous strikes on the Lebanese Armed Forces (LAF) inside the Lebanese territories, despite their declared non-involvement in the ongoing hostilities between Hizbullah and Israel.

— UNIFIL (@UNIFIL_) November 25, 2024