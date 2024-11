Eutopía: imagen de un México mejor en tiempos de retroceso

Ayer, 27 de noviembre, en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, se presentó la colección Eutopía, una apuesta por reimaginar el país democrático y de derechos por el que muchos hemos trabajado durante décadas, pero que ha sido atrapado por una camarilla mafiosa que, como en el juego de Serpientes y Escaleras de las tardes de apagones de mi infancia, nos lleva de regreso a la casilla de salida, lo que nos obliga a comenzar de nuevo la subida hacia la meta.

Los tres primeros títulos de la colección publicada por Editorial Terracota abordan temas esenciales para la reconstrucción de México: El Estado capturado, de Mauricio Merino, sobre la lucha contra la corrupción; La escuela que necesitamos, de Alma Maldonado, un llamado urgente a repensar la educación; y mi libro, El poder de la legalización ante la violencia generada por el tráfico de drogas en México, que explora las vías para superar el desastre prohibicionista.

El título de la colección adquiere una pertinencia especial en estos tiempos sombríos. Como apunta el historiador Jacques Barzun, mientras las utopías describen mundos inexistentes, las eutopías plantean lugares buenos, posibles, donde la vida puede mejorar. En momentos de retranca como los actuales, cuando la política retrocede hacia una autocracia rancia, imaginar un México mejor no es solo un ejercicio intelectual; es un acto de resistencia tan importante como reorganizar a la oposición o crear un nuevo partido, como el propuesto el sábado por los integrantes del Frente Cívico Nacional.

Los tres temas que abordan estos libros exponen algunos de los profundos retrocesos que enfrenta el país. En educación, la contrarreforma de 2019 sepultó los avances hacia la evaluación del sistema educativo y la construcción de una auténtica carrera docente, pues les devolvió al SNTE y la CNTE el control corporativo con un sistema de incentivos deformado, que prioriza la disciplina sindical y la lealtad política sobre la calidad de la enseñanza. En política de drogas, el proceso para regular el cannabis permanece congelado, mientras el discurso oficial raya en lo estulto. Cuando la Presidenta, pretendida científica, afirma que en México no hay crisis de fentanilo porque “las familias se quieren” no solo demuestra ignorancia, sino también un desprecio por la evidencia que relaciona el uso problemático de sustancias con problemas de salud mental, exclusión social y mala regulación, no con valores morales.

En materia de corrupción, la desaparición del INAI y otros órganos autónomos deja al Ejecutivo con un margen de arbitrariedad que recuerda los peores tiempos del PRI. La proverbial arbitrariedad corrupta de la época clásica del régimen priista reaparece reciclada bajo el manto de la “transformación.”

La colección Eutopía nace con el propósito de ofrecer ensayos sólidos, accesibles y propositivos, que inviten a reflexionar sobre cómo construir un México más justo, próspero y sostenible. La colección gira en torno al eje de la reconstrucción del destartalado Estado mexicano, como organización básica con capacidad efectiva de reducir la violencia, garantizar un piso básico de condiciones materiales para construir la igualdad de oportunidades, elevar la calidad de vida y promover un crecimiento económico que no soslaye la emergencia climática. Estos primeros tres títulos serán seguidos por otros de autores destacados que abordarán “los grandes problemas nacionales”, como los llamó Andrés Molina Henríquez a principios del siglo pasado.

En El poder de la legalización planteo cómo la regulación sensata y diferenciada de las sustancias psicotrópicas podría arrebatar al crimen organizado el control de los mercados clandestinos y debilitaría su capacidad de violencia y corrupción. La prohibición, que lleva más de un siglo dictando las reglas, no ha cumplido ninguno de sus objetivos. No ha reducido el consumo ni la disponibilidad de drogas, no ha protegido a los menores y, mucho menos, ha disminuido la violencia. Por el contrario, ha generado un negocio multimillonario para traficantes, mientras criminaliza a los usuarios y perpetúa un sistema de injusticia y exclusión.

En el caso del fentanilo, el panorama es especialmente desolador. Mientras en Europa las estrategias de reducción de daños para enfrentar el consumo problemático de opiáceos han salvado vidas durante décadas, en México ni siquiera se permite el acceso libre a la naloxona, el antídoto que evita muertes por sobredosis. Estados Unidos, por su parte, insiste en un prohibicionismo que no solo ha fracasado, sino que ha alimentado la crisis de sobredosis más grave de su historia. Aun así, culpa a México, sin aceptar que la raíz del problema está en su contumaz política de drogas.

El Estado capturado de Mauricio Merino resulta esencial en el momento actual de México. Su análisis sobre cómo enfrentar la corrupción es urgente ante la destrucción de los órganos autónomos que funcionaban como contrapesos, mientras el Ejecutivo centraliza el poder y desmantela los mecanismos de transparencia y vigilancia. Por su parte, La escuela que necesitamos de Alma Maldonado recuerda que sin un sistema educativo que promueva la equidad y la calidad, cualquier proyecto de país es solo una quimera.

Imaginar un México mejor, como propone Eutopía, es el primer paso para construirlo. Pero no basta con imaginar; hace falta acción política, compromiso ciudadano y un esfuerzo colectivo que ponga los derechos, la justicia y la sostenibilidad en el centro del debate público. En tiempos de retroceso, Eutopía invita a pensar en el futuro que queremos y a no conformarnos con el presente que nos impone una mayoría aplastante, que no reconoce al país plural y complejo.

La colección tendrá una segunda presentación el próximo domingo 1 de diciembre a las doce del día en la FIL de Guadalajara, por si alguien está por ahí, en la feria más grande del libro en español del mundo.

Jorge Javier Romero Vadillo https://www.sinembargo.mx/author/javierromero/ Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

