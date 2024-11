ENTREVISTA ¬ Exdiputada y activista exigen con huelga de hambre reducir jornada

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas está pendiente. Afuera de la Cámara de Diputados, la activista María Luisa Luévano hizo una huelga de hambre exigiendo información sobre cuándo se discutirá y aprobará esta iniciativa. Dentro de San Lázaro, tiraron el dictamen de la exdiputada Susana Prieto Terrazas (respaldada hasta por la presidenta Sheinbaum) y presentaron una nueva propuesta, todo esto sin certeza de cuándo será discutida. Mientras que el Frente Nacional por las 40 Horas sigue la lucha por mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores y trabajadoras mexicanas.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– Las presiones para que los legisladores aprueben la reducción de la jornada laboral en México, y que pase a ser de 40 horas máximo por semana, llegó esta semana al interior de la Cámara de Diputados, con una nueva iniciativa, y al exterior también, con una huelga de hambre de la exlegisladora de Morena, Susana Prieto Terrazas y María Luisa Luévano, que protestaron por la falta de compromiso para aprobarla como han hecho con otras reformas en favor del sector obrero.

"La compañera María Luisa decidió hacer una huelga de hambre y decidí solidarme con ella, uimos víctimas de un coordinador de fracción parlamentaria [Ignacio Mier], entonces ha sido pura declaración a la prensa este dictamen. Me parece muy grave una huelga de hambre y me parece más grave, más que insultante, la conducta de Ricardo Monreal, el actual coordinador", explicó Prieto Terrazas en entrevista con Noticias A Las Dos, que dejó la bancada oficialista en su momento ante la ausencia de discusión en el pleno de San Lázaro en la legislatura pasada.

Luévano, una abogada y activista veracruzana, y la exlegisladora comenzaron el martes a las 10:00 horas la huelga de hambre al exterior del Palacio Legislativo, en el norte de la capital mexicana; dicha protesta concluyó la tarde del 28 de noviembre tras ser recibidas por Ricardo Monreal. Ahí, colocaron una pequeña carpa, y se mantienen desde ese momento con algunas dificultades por el frío y por la deshidratación. El motivo es uno solo: que se apruebe la reducción de la jornada laboral "a como dé lugar", incluso si la iniciativa no es la que propuso la exmorenista y que fue avalada en comisiones el 25 de abril de 2023.

Ambas coinciden en que no importa qué nombre de qué legislador o partido salga en el dictamen, sino que se apruebe tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. "Yo me siento olvidada, solamente pido que nos de una fecha pero no le veo la intención de parar esta huelga de hambre… ¿Cómo no sabía que estaba en huelga de hambre [Monreal]? Yo sé que es muy difícil de comprender... voy a aguantar hasta que mi cuerpo me lo permita", señaló Luévano, quien también conversó con Noticias A Las Dos cuando, curiosamente, había cumplido 40 horas de ayuno.

El miércoles, ya el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro presentó una nueva iniciativa para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal, luego de que en la Legislatura pasada se desechó un primer dictamen que ya estaba avanzado, precisamente el promovido por las mujeres en huelga de hambre.

La tarde del 28 de noviembre, la exdiputada y la activistas fueron recibidas por Monreal, quien a través de su cuenta de X dijo que les propuso el inicio de un diálogo con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para lograr acuerdos entre empresariado, las y los trabajadores, Gobierno, legisladoras y legisladores.

Por su parte, Prieto Terrazas reveló que Monreal le pidió a Luévano levantar la huelga y que les aseguró que van a "arrancar motores" para avanzar con la reducción de la jornada laboral.

"Podría tomar años armonizar reducción"

Prieto Terrazas también destacó que, incluso aunque se consiga el llamado "consenso con el sector empresarial", la aprobación de la reducción de la jornada laboral podría ser paulatina. "Pueden poner un transitorio donde diga que se otorgan 180 días para que se legisle la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo, para ver en cuantas horas va a quedar la jornada diurna, la nocturna, la mixta", explicó.

"Porque el dictamen que pedimos que se vote no habla de horas, tenemos dos años gritándolo, no habla de horas, habla de días de descanso. Pero como popularicé el hashtag #YoPorLas40Horas para que sobre todo los trabajadores del sector de la maquila del norte del país entendieran, porque dice que 'se puede distribuir la jornada del sábado de lunes a viernes para tener más descanso', por eso trabajan 9.5 horas diarias, en vez de trabajar 8 horas. Si vamos a descansar dos días y vamos a trabajar 5 días de 8 horas máxima son las 40 horas", exigió la exlegisladora.

Las reservas son la clave del dictamen, pero sería un primer paso urgente, subrayó. "Al sacar este dictamen es el primer paso de la jornada laboral, eso nos puede llevar todavía años, ni siquiera el primera paso quieren dar. Los diputados que han copiado la reforma ni la entienden", reclamó.

Una reforma urgente para los trabajadorxs

El oficialismo ha avalado en los últimos años varias reformas que benefician a las y los trabajadores, desde la prohibición del llamado outsourcing o subcontratación, hasta los aumentos al salario mínimo por encima de la inflación, así como legislación igual de urgente que la que se protesta ahora en San Lázar: la llamada "Ley Silla".

Pero queda camino por recorrer. "Los guardias de seguridad, personal de limpieza, esos trabajadores que dice proteger Pedro Haces, laboran normalmente 12 horas diarias sin día de descanso semanal, jornadas de 72 y de 80 horas sin pago de tiempo extraordinario, por eso él en un inicio se opuso rotundamente a la jornada de 40 horas. Fue férreo desde la LXV Legislatura, porque quiere seguir explotando trabajadores", acusó Prieto Terrazas a la mano derecha de Monreal.

El problema: esos trabajadores no tienen vida. "Esos guardias que trabajan 12 horas diarias y no llega su reemplazo, tienen que doblar el turno y se están muriendo en vida. Son jornadas exhaustivas. Los empleados de bancos, los de limpieza, los del sector informal que ni siquiera están dados de alta en el Seguro Social y trabajan en condiciones infrahumanas. Y está comprobado, que aunque los empresarios digan lo contrario, entre menos trabajamos más producimos. Un trabajador cansado ya no produce, se lesiona, usa el alcohol, o anfetaminas, drogas como la mariguana, para soportar las jornadas exhaustiva", alerta.

Pero, sobre todo, lesiona derechos. "Tenemos derecho a la vida familiar, al descanso, al ocio si se nos da la gana, y no podemos continuar con este estrés laboral que generan estas jornadas exhaustivas, es un mundo explotador moderno. La demanda de los trabajadores es urgente, por eso los obreros se lo han hecho saber a los políticos, pero no ha habido ninguna sensibilidad para este dictamen", finalizó la exdiputada.

