Una Cybertruck se estrella e incendia en California; reportan 3 muertos y un herido

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo/AP).- Un nuevo accidente se registró el pasado miércoles, cuando una camioneta de Tesla se estrelló e incendió al norte de California, Estados Unidos, provocando la muerte de tres personas y una herida en estado de gravedad.

El jefe de policía de Piedmont, Jeremy Bowers, dijo que la velocidad probablemente fue un factor en esta colisión, la cual no involucró ningún otro vehículo, pero agregó que las autoridades continuarían investigando las circunstancias de la tragedia.

Los ocupantes de la Cybertruck regresaban de una “función” alrededor de las 3:10 de la madrugada del miércoles, pero Bowers no dio más detalles. Una persona que también había asistido a la función pero manejaba otro automóvil, logró extraer al sobreviviente de la Cybertruck.

Bowers no reveló ningún detalle identificativo de las víctimas con el fin de proteger la privacidad de la familia.

A fatal crash involving a Tesla Cybertruck occurred early Wednesday in Piedmont, California, resulting in three deaths and one serious injury. The accident happened around 3:08 a.m. when the Cybertruck mounted a curb, struck a cement wall, and became wedged between the wall and a… pic.twitter.com/31CF7q1rGb

— Race (@TheRealRacee) November 28, 2024