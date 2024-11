La banana pegada a la pared, que costó 6.2 mdd, acaba en el estómago de su comprador

Por Kanis Leung

HONG KONG (AP) — Un empresario de criptomonedas que compró una obra de arte conceptual que consiste en una simple banana adherida a una pared con cinta adhesiva por 6.2 millones de dólares la semana pasada, se comió la fruta en Hong Kong el viernes.

El chino Justin Sun despegó la cinta adhesiva y disfrutó de la banana en una conferencia de prensa celebrada en The Peninsula Hong Kong, uno de los hoteles más caros de la ciudad, en el popular distrito comercial de Tsim Sha Tsui.

"Comedian", por el artista italiano Maurizio Cattelan, fue un fenómeno cuando debutó en 2019 en Art Basel Miami Beach, ya que los asistentes al festival intentaban discernir si la única pieza de fruta amarilla fijada a una pared blanca con cinta adhesiva plateada era una broma o un comentario audaz sobre los estándares cuestionables entre los coleccionistas de arte. En un momento dado, otro artista tomó la banana de la pared y se la comió.

La pieza atrajo tanta atención que tuvo que ser retirada de la vista. Pero se vendieron tres ediciones por entre 120mil y 150 mil dólares, según la galería que manejaba las ventas en ese momento.

La semana pasada, Sun, fundador de la plataforma de criptomonedas TRON, hizo la oferta ganadora en la subasta de Sotheby's en Nueva York. O, más exactamente, Sun compró un certificado de autenticidad que le da la autoridad para pegar una banana a una pared con cinta adhesiva y llamarla "Comedian".

En ese momento, Sun dijo en un comunicado que la pieza "representa un fenómeno cultural que une los mundos del arte, los memes y la comunidad de criptomonedas".

El South China Morning Post publicó que la banana que se comió el viernes fue comprada en Hong Kong.

Sun anunció el martes en X que había invertido 30 millones de dólares en World Liberty Financial, que fue lanzado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en septiembre como la aventura de criptomonedas de su familia.

Many friends have asked me about the taste of the banana. To be honest, for a banana with such a back story, the taste is naturally different from an ordinary one. I could discern a hint of what Big Mike bananas from 100 years ago might have tasted like. 🍌 pic.twitter.com/Sz6zaePGpv

— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 29, 2024