GenteAsí ¬ Un adulto mayor vendió en 25 centavos el plátano subastado en 6.24 mdd

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Mucho se ha hablado sobre “Comedian”, la instalación protagonizada por un plátano pegado a una pared con una cita gris, y hasta hace poco también se dio a conocer la historia del vendedor del valioso fruto para la más reciente subasta.

Se trata de Shah Alam, quien según The New York Times, vende docenas de plátanos al día a 35 centavos la pieza, o cuatro por un dólar, en un puesto de frutas ubicado en el Upper East Side de Manhattan, en el exterior de la casa de subastas Sotheby’s.

Y sí, fue precisamente aquel 20 de noviembre cuando Alam vendió el plátano que poco después fue subastado.

Sin embargo, no fue hasta un par de días después, que el vendedor de 74 años de edad se enteró de lo que había sucedido con la fruta que había vendido: que había sido pegada con cinta adhesiva a una pared para posteriormente ser vendida en varios millones de dólares.

Según relata el diario estadounidense, fue un periodista local el encargado de hacerle saber al vendedor lo que había pasado con aquel plátano que fue subastado en el interior de Sotheby’s.

El pasado 20 de noviembre “Comedian”, la instalación del artista italiano Maurizio Cattelan, fue subastada en 6.24 millones de dólares y adquirida por el coleccionista chino Justin Sun, quien con su compra obtuvo un certificado de autenticidad e instrucciones oficiales para instalar la obra.

Poco después de la publicación de NYT, Justin Sun compartió en su cuenta de X, antes Twitter, que en forma de agradecimiento a Alam, decidió comprarle 100 mil plátanos que se distribuirán de forma gratuita en todo el mundo a través de su puesto.

Fue en 2019 cuando la peculiar obra de arte desató un revuelo en redes sociales y revivió el debate sobre el “verdadero significado del arte”.

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C

— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 21, 2024