Anuario2024 ¬ Claudia ganó votos para frenar dispendio en partidos. ¿Habrá reforma?

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– Después de que la Suprema Corte declaró inconstitucional el plan B, este 2025 el Congreso tiene el pendiente de discutir la Reforma Electoral que propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) con siete consejeros electos por voto popular, así como la eliminación de los plurinominales y la reducción de diputados y senadores.

Bajo la premisa de que el sistema electoral mexicano es más caro que en Brasil, Argentina o Chile, el propósito es reducir un 55 por ciento el financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos, y eliminar el financiamiento para actividades partidistas específicas, lo que generaría ahorros por 32 mil millones de pesos de 2025 a 2030, planteó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras el envío del paquete de reformas constitucionales en febrero pasado.

En 2024, los partidos políticos nacionales recibieron del INE 10 mil 444 millones de pesos y los partidos locales obtuvieron de recursos 8 mil 390 millones de pesos; es decir, un total de 18 mil 834 millones de pesos para el sistema partidario.

Esta reforma es el tercer intento de modificar el sistema electoral. La primera propuesta no fue aprobada en diciembre de 2022 porque Morena y aliados ya no contaban con mayoría calificada. Días después, el entonces Presidente López Obrador presentó el denominado “plan B” que sólo modificaba leyes secundarias en materia electoral, el cual sí alcanzó la mayoría simple necesaria. Sin embargo, y en medio de protestas de la marea rosa incluyendo al exconsejero presidente Lorenzo Córdova, fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2023 por irregularidades en el proceso legislativo.

"No va a ser fácil porque habrá, como en el caso de los otros órganos autónomos que desaparecieron, un forcejeo burocrático, administrativo, no hay nada que la gente defienda más que su espacio de poder burocrático. Va a estar complicado, pero es necesario hacerlo. Vamos a ver si inmediatamente se aprueba empezando el año, vamos a tener un contexto muy interesante por toda la presión que vamos a recibir de otros temas del Gobierno de Trump de Estados Unidos", dijo Jaime Cárdenas, exconsejero electoral (1996-2003) e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña dijo en diciembre que la Reforma Electoral se tiene contemplada hasta la segunda mitad de 2025 cuando se haya concluido la elección de personas juzgadoras, pues se debe escuchar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Incluso no descartó la realización de un parlamento abierto como sucedió con la Reforma Judicial.

Los 33 órganos electorales, el INE y los 32 OPLEs, tuvieron en 2024 un presupuesto conjunto de 49 mil 838 millones de pesos para la organización de las elecciones más grandes de la historia donde se eligieron más de 20 mil cargos, entre ellos, la Presidencia.

Sin embargo, desde la Reforma Electoral de 2014, el INE ha asumido diversas funciones de los OPLEs e interviene en sus procesos cuando lo estima necesario por lo que coordina prácticamente todas sus actividades significativas.

En ese escenario, la propuesta legislativa plantea que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) sustituya al INE y absorba las funciones de los 32 OPLEs de las entidades federativas, es decir, el árbitro electoral no será eliminado, solo se ajustará su estructura. Asimismo, se propone reducir el número de consejeros electorales de 11 a 9 integrantes, y el periodo de su cargo disminuiría de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección.

"Sí hay en el IFE y ahora en el INE estructuras burocráticas que no se trata de desaparecerlas por desaparecerlas, sino ver cuáles de ellas deben permanecer. Estoy a favor de que exista una racionalización de las estructuras burocráticas del actual INE ahora que se transforme en un INEC, como propone la reforma, porque supongo que hay exceso burocrático. Los OPLEs cada vez tienen menos sentido porque las principales funciones electorales ya las desempeña el INE. Además los OPLEs tienen un problema de relación muy fuerte con los gobiernos estatales, con los gobiernos locales, no les autorizan presupuesto", afirmó el exconsejero electoral Jaime Cárdenas.

Actualmente, el Consejo general del INE enfrenta una crisis interna de falta de nombramiento de direcciones por falta de consenso entre los 11 consejeros, ya que algunos vienen del periodo de la presidencia de Lorenzo Córdova, muy cercano a la marea rosa (PRI, PAN, Claudio X. González).

Respecto al Tribunal Electoral –también con divisiones entre magistrados– se plantea que absorba las funciones de los 32 Tribunales Electorales locales del país, y también se reduce el periodo de los magistrados electorales de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección.

Ambos, tanto consejeros como magistrados, deberán ser elegidos por voto popular en una elección organizada por el propio INE. Los actuales consejeros y magistrados podrían ser elegibles en esa primera ocasión.

"En el INE muchos de los problemas que observamos entre algunos que apoyan a la actual consejera presidenta (Guadalupe Taddei) y otros que no la apoyan tiene que ver con la procedencia de los consejeros. Algunos de ellos provienen de épocas previas donde tenían posiciones dominantes el PRI, el PAN y el PRD. Ahora eso ya no existe, esos tres partidos ya no tienen la fuerza política de antaño, pero hay consejeros electorales que son nostálgicos del pasado y no quieren entender que estamos en una nueva circunstancia; fueron designados en una lógica política distinta a la actual por partidos que ya no tienen la fuerza que tuvieron en el pasado y nuevos consejeros que responden a un tiempo donde Morena tuvo un papel muy importante en el nombramiento", observó el investigador Cárdenas.