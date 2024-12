Tres obreros de minera de Canadá mueren en tiro. La Presidenta ordena revisar todas

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo/El Sur).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al Secretario de Trabajo, Marath Bolaños López, a incrementar las inspecciones y revisar a fondo las condiciones en la que trabajan los obreros en las minas del país luego del incidente en la mina Media Luna, propiedad de la empresa Torex Gold, originada en Canadá en donde fallecieron tres obreros por inhalar monóxido de carbono.

Torex Gold explota 29 mil hectáreas en el Cinturón Aurífero de Guerrero, de gran potencial, en México. La misma información refiere que el Limón Guajes pertenece al Complejo Morelos, cuya producción comercial comenzó en 2016. En este tiempo esta empresa minera protagonizó conflictos con los trabajadores, acusaciones de contaminar el medio ambiente y, ahora, la muerte de tres de sus trabajadores.

En abril de 2017, por ejemplo, pescadores y pobladores de Nuevo Balsas, Cocula, opositores a la minera Media Luna, evidenciaron con un estudio que ellos financiaron, que la minera contamina el río con altos niveles de cianuro y arsénico. El Sur dio a conocer en ese momento cómo este estudio evidenció un alto grado de contaminación del agua por cianuro, pues cuando los límites permisibles, según la norma NOM-127-SSA1-1994 son de 0.07 miligramos por litro, el agua del río en la zona cercana a la minera es de 1.91 miligramos por litro, 27 veces más de lo permisible, 2 mil 728 por ciento por encima de los límites.

Aunado a ello, en enero de 2018 el diario La Jornada dio a conocer que comisariados ejidales de la zona del Nuevo Balsas indicaron que esta mina es altamente peligrosa para pobladores y ecosistemas la saturación de desechos en la presa y otros afluentes. Esta situación, añadió el reporte, se suma al conflicto laboral de Torex Gold Resources con mineros, porque el consorcio no respeta la libertad sindical de los empleados.

El pasado 29 de noviembre, SinEmbargo dio a conocer cómo la extracción de oro y plata de los más de 300 proyectos mineros de Canadá expandidos a lo largo del territorio mexicano ha causado devastaciones ambientales y sociales en las comunidades.

We did it!!! After nearly 30 months of study, design, engineering and execution, we blasted our first stope at Media Luna. A dedicated team of Operations, Project, Technical Services and Maintenance professionals collaborated to make this first longhole blast a reality! 💥 pic.twitter.com/rAruCw2GOo

— Torex Gold (@TorexGold) August 25, 2024