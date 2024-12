Diego Lorenzini regresa a la CdMx con "Música en miniatura: Shows de larga duración"

La próxima visita del chileno a la capital destaca no sólo por el show en solitario que ofrecerá el 20 de diciembre en el Foro Lenin sino porque, además, un día antes fungirá como telonero de Erlend Øye & La Comitiva en el Auditorio BlackBerry.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- El cantautor chileno Diego Lorenzini regresará a la Ciudad de México con “Música en miniatura: Shows de larga duración”, una extensa gira por Latinoamérica en la que contempla Perú, Colombia, México y, por su puesto su país natal, Chile, en la que ofrece un recorrido a través de todos sus álbumes.

En entrevista para SinEmbargo, el músico expresó que estaba emocionado por regresar a Tierra Azteca porque "es un público muy especial, el público mexicano en general. Hace poco pensaba en la palabra 'salvaje', son muy entusiastas y tienen una energía que yo me preocupo mucho de tratar de encausar de la mejor forma, sobre todo considerando que hago música que es, más bien, íntima".

"Si bien es muy halagador para mí que haya tanta energía, a veces también me preocupo de que esa energía pueda llegar a un punto en donde exista esa conexión que me gusta, incluso si hay mil personas, o la cantidad que exista, que sea de tú a tú en la medida de lo posible, por supuesto", se sinceró.

El chileno no sólo visitará la CdMx sino también algunas de las ciudades más populares de la República Mexicana como Guadalajara, Puebla y Querétaro.

No obstante, su próxima visita en la capital destaca no sólo por el show en solitario que ofrecerá el 20 de diciembre en el Foro Lenin, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, sino porque, además, un día antes fungirá como telonero de Erlend Øye & La Comitiva en el Auditorio BlackBerry.

A pregunta expresa sobre su relación con el músico y productor noruego Erlend Øye, Lorenzini no dudó en mencionar, de primera cuenta, que guarda una muy buena amistad con él.

"Abrirle a Erlend Øye es muy significativo por muchas cosas, primero porque somos muy amigos y, sobre todo, yo estoy muy agradecido de lo generoso que ha sido conmigo en general. No solamente soy amigo de él, sino que también de La Comitiva, soy muy cercano a Stefano Ortisi y Luigi Orofino, que son los integrantes de la banda".

Y abundó, "yo he girado por Europa junto a ellos, he hecho dos veces giras abriéndole su shows por Alemania, todos tenemos mucha confianza de viajar juntos, pero también al haber tenido la oportunidad de abrirle a Kings of Convenience en París, son experiencias bellísimas y que han tenido un resultado en el compromiso y en el interés de mucha gente por mi música de esos lados, en esos casos en particular también está la barrera, o la particularidad de que son países en donde se habla otro idioma".

Para concluir su charla con SinEmbargo, Diego Lorenzini adelantó que está trabajando en dos nuevos álbumes: uno que será la "continuación" de "Palabritas y Palabrotas" (2022), y otro más de colaboraciones, el cual tiene planeado lanzar a mediados de 2025.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero/ La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.