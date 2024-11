Fanna incursiona en el mundo del hyper pop con "Rockstar” y “I like to be mala”

Los más recientes lanzamientos de Fanna representan uno de los momentos más tristes y rebeldes de la cantautora mexicana.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Influenciada por su más grande amor: el pop, la cantautora mexicana Fanna decidió salir de su zona de confort y experimentar con el hyper pop, trap y algunos toques de electrónica, para sus más recientes sencillos titulados "Rockstar” y “I like to be mala”.

En entrevista para SinEmbargo, la música expresó que "ambas canciones son muy divertidas, para cotorrear y echar un poquito de relajito, pero justo 'Rockstar' es un poquito más como en esta parte cuando ya estás más cansada, aftereada, y que sabes que la pasaste así genial, estás rockeando, estás en la party, pero la verdad es que estás triste a pesar de que estás divirtiéndote aparentemente, o sea, no puedes al final dejar de estar de estar triste y estar como en ese mood".

"Y la otra sí es un poco más como ese mood de que 'ya no me importa nada' y pues si, 'de estoy en el desmadre, pero es que no puedo dejar de admitir que me gusta y que no sé por qué me gusta, pero pues aquí quiero estar'", abundó.

De acuerdo con un comunicado de prensa, estos lanzamientos representan uno de los momentos más tristes y rebeldes de Fanna respectivamente.

Para Fanna, quien describe sus inicios como "muy pop, muy girlie y muy cute", estos lanzamientos forman parte de una nueva temporada en su carrera musical, sin embargo descartó que estos temas, que se suman a otras cinco publicaciones anteriores, vayan a convivir en un sólo compilado

No obstante, adelantó a este medio que ya está trabajando en un proyecto más largo, "probablemente va a ser un EP para principios del próximo año, ya con un concepto más padre, algo más grande".

"Musicalmente creo que estoy teniendo como esta esta línea que soy muy pop, o sea, creo que toda mi música es muy pop, pero me encanta como qué tal vez convertirlo un poco alternativo, jugando con otros géneros, me encanta como electro pop, de repente house, de repente trap, también hyper pop, mezclando y experimentando con muchas cosas, con otros géneros, pero siempre manteniendo como esta línea súper pop, sonidos como espaciales y está vibra, y justo, eso nos lleva como a este concepto también visual que, que pues estoy este creando en este mundo de Fanna", destacó.

De acuerdo con la artista, el nuevo universo de Fanna en el que está trabajando es "muy retro, pero a la vez como retro futurista, mundos un poco fantasiosos de géneros".

"Rockstar” y “I like to be mala”, de Fanna, ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero/ La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.