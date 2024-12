Selena Gómez replica críticas de Derbez por "Emilia Pérez"; usuarios tunden al cómico

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El actor y comediante Eugenio Derbez nuevamente está en medio de una gran polémica en redes sociales, luego de recientes declaraciones que hizo en contra de la actriz Selena Gómez, de quien criticó duramente su papel en la película En Busca de Emilia Pérez, ante lo cual la artista estadounidense emitió una réplica.

La controversia surgió luego de comentarios que Derbez realizó en una entrevista para el canal de YouTube "Fuera de Foco", en donde el comediante mexicano tachó de "indefendible" la actuación de Gómez, quien da vida a una mujer latina en el filme dirigido por el cineasta francés Jacques Audiard, el cual gira en torno a un narcotraficante que busca dejar atrás ese estilo de vida y transicionar a una mujer.

De acuerdo con el actor, la elección de Selena Gómez para interpretar dicho personaje no fue la apropiada ya que, a pesar de tener raíces latinas, su actuación dejó mucho qué desear, en especial por su acento español mal ejecutado. "Yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos ‘wow, ¿qué es esto?'. Yo decía ‘no puedo creer que nadie esté hablando de esto', siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español", comentó Derbez.

Ante tales declaraciones, la actriz y cantante publicó una respuesta en el canal de TikTok "El Viboreo" que compartió el fragmento de la entrevista en la que Derbez y la persona que le entrevistaba criticaron su actuación.

En su comentario, Gómez ofreció una disculpa por su interpretación y señaló que tuvo poco tiempo para prepararse. A pesar de ello, afirmó haber puesto gran dedicación en su papel.

"Entiendo desde dónde lo dices... Lo siento, hice lo mejor que pude en el tiempo que me estaban dando… Eso no quita cuánto trabajo y corazón le puse a esta película", fueron las palabras que compartió la actriz.

Pueden opinar lo que quieran, al final la que esta siendo nominada y ganando premios importantes por su interpretación "indefendible" es Selena Gomez, a la que elogian grandes directores/as y actores/actrices es a ella. Pero de igual forma COME MIERDA EUGENIO DERBEZ pic.twitter.com/3LJTB5jEP2

A raíz de ello, varios usuarios de redes sociales comenzaron a emitir críticas en contra de Eugenio Derbez, señalándolo de tampoco hablar inglés correctamente en diversas películas y tachándolo de ser un mal actor.

"A los colegas se les trata con respeto, siempre. Puede que te guste o no su trabajo, pero si no tienes nada bueno que decir, no digas nada", escribió una usuaria en X.