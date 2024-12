“Polarización” es la palabra del 2024: Merriam-Webster. ¿Qué otras marcaron el año?

La palabra “polarización” se extiende más allá de las connotaciones políticas. Se utiliza para destacar tanto grietas recientes como profundas divisiones en la cultura pop, tendencias tecnológicas y otras industrias.

Por Anna Furman

WASHINGTON (AP).- Las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos conmocionaron al país y tuvieron repercusiones en todo el mundo, o fueron motivo de celebración, dependiendo de a quién le pregunte. ¿Es alguna sorpresa entonces que la palabra del año de Merriam-Webster sea “polarización”?

“Polarización significa división, pero es un tipo muy específico de división”, dijo Peter Sokolowski, editor en jefe de Merriam-Webster, en una entrevista exclusiva con The Associated Press antes del anuncio del lunes. “Polarización significa que tendemos hacia los extremos en lugar de hacia el centro”.

La elección fue tan divisiva que muchos estadounidenses acudieron a las urnas con la sensación de que el candidato opositor era una amenaza existencial para la nación. Según AP VoteCast, una encuesta de más de 120 mil votantes, aproximadamente ocho de cada 10 votantes a favor de la Vicepresidenta Kamala Harris estaban muy o algo preocupados de que las opiniones de Donald Trump —pero no las de Harris— fueran demasiado extremas, mientras que aproximadamente siete de cada 10 votantes de Trump sentían lo mismo sobre Harris —pero no sobre Trump.

La entrada de Merriam-Webster para “polarización” refleja definiciones científicas y metafóricas. Se usa más comúnmente para significar “causar un fuerte desacuerdo entre facciones opuestas o agrupaciones”. Merriam-Webster, que registra 100 millones de visitas a la página al mes en su sitio, elige su palabra del año basándose en datos, rastreando un aumento en la búsqueda y el uso.

MENAGERIE: "Polarization" is Merriam-Webster Dictionary's 2024 Word of the Year. Defined as a “division into two sharply distinct opposites," the word reflects the extreme contrasting beliefs that have shaped the media and global politics this past year. | via @MerriamWebster pic.twitter.com/fMweGz53Ez — The LaSallian (@TheLaSallian) December 9, 2024

La palabra del año pasado fue “auténtico”. La de este año llega mientras grandes sectores de Estados Unidos luchan por llegar a un consenso sobre qué es real.

“Siempre ha sido importante para mí que el diccionario sirva como una especie de árbitro neutral y objetivo del significado para todos”, dijo Sokolowski. “Es una especie de respaldo para el significado en una era de noticias falsas, hechos alternativos, lo que quieras decir sobre el valor del significado de una palabra en la cultura”.

Es notable que “polarización” se originó a principios de 1800, y no durante el Renacimiento, como la mayoría de las palabras con raíces latinas sobre ciencia, dijo Sokolowski. Lo llamó una “palabra relativamente joven” en el esquema del idioma inglés. “Polarizado es un término que aporta intensidad a otra palabra”, continuó, más frecuentemente usado en Estados Unidos para describir relaciones raciales, política e ideología.

“El trabajo básico del diccionario, es decir, la verdad sobre las palabras”, continuó el editor de Merriam-Webster. “Hemos tenido diccionarios del inglés durante 420 años y sólo ha sido en los últimos 20 años más o menos que realmente hemos sabido qué palabras busca la gente”.

“Polarización” se extiende más allá de las connotaciones políticas. Se utiliza para destacar tanto grietas recientes como profundas divisiones en la cultura pop, tendencias tecnológicas y otras industrias.

"Polarization means division, but it's a very specific kind of division," said Peter Sokolowski, Merriam-Webster's editor at large, in an exclusive interview with The Associated Press ahead of Monday's announcement. "Polarization means that we are tending toward the extremes… pic.twitter.com/IMA6Td8wWx — The Manila Times (@TheManilaTimes) December 9, 2024

¿Todo el escrutinio sobre el uso del jet privado de Taylor Swift? Polarizador. ¿La disputa entre los raperos Kendrick Lamar y Drake? Polarizador. ¿La decisión del Comité Olímpico Internacional de despojar a la gimnasta estadounidense Jordan Chiles de su medalla de bronce después de los Juegos de París? Lo adivinaste: polarizador.

Incluso los memes ligeros, como los que se burlan de la actuación de la breakdancer australiana Rachael “Raygun” Gunn, o la proliferación de concursos de dobles, o quien cuenta como un bebé nepo resultaron polarizadores.

Paradójicamente, sin embargo, la gente tiende a estar de acuerdo en la palabra misma. Sokolowski citó su uso frecuente entre personas de todo el espectro político, incluidos comentaristas de Fox News, MSNBC y CNN.

“La usan ambos lados”, dijo, “y en un giro un poco irónico de la palabra, es algo en lo que realmente todos están de acuerdo”.

Completando las 10 palabras principales de Merriam-Webster de 2024:

Demure

Merriam-Webster announced Monday that "polarization" is its word of the year. “Polarization means division, but it’s a very specific kind of division,” Peter Sokolowski, Merriam-Webster’s editor at large, told The Associated Press. “Polarization means that we are tending toward… pic.twitter.com/KqdN7ycCyf — PBS News (@NewsHour) December 9, 2024

El video de 38 segundos de Jools Lebron en TikTok, describiendo su rutina de maquillaje como “muy demure, muy consciente”, iluminó el verano con memes. El video ha sido visto más de 50 millones de veces, generando “enormes picos” en las búsquedas, dijo Sokolowski, y llevando a muchos a aprender que significa reservado o modesto.

Fortnight

La canción Fortnight de Taylor Swift, con la participación del rapero Post Malone, sin duda impulsó muchas búsquedas de esta palabra, que significa dos semanas. “La música todavía puede llevar a las personas al diccionario”, dijo Sokolowski.

Totalidad

El eclipse solar en abril inspiró asombro y mucho viaje. Hay decenas de millones de personas que viven en la franja desde la costa del Pacífico de México hasta el este de Canadá, conocida como el camino de la totalidad, donde locales y viajeros miraron hacia el cielo para ver la luna cubrir completamente el sol. Generalmente, la palabra se refiere a una suma o cantidad agregada, o a la totalidad.

🏆| "Fortnight" by Taylor Swift spends a second week at #1 on the Billboard Hot 100. pic.twitter.com/jimuf0Ykey — The Swift Society (@TheSwiftSociety) May 6, 2024

Resonar

“Los textos desarrollados por la IA tienen un porcentaje desproporcionado de uso de la palabra ‘resonar’”, dijo Sokolowski. Esto puede ser porque la palabra, que significa afectar o atraer a alguien de manera personal o emocional, puede agregar gravedad a la escritura. Pero, paradójicamente, la inteligencia artificial “también se traiciona a sí misma al ser un robot porque usa esa palabra demasiado”.

Allision

La palabra se buscó 60 veces más de lo habitual cuando, en marzo, un barco chocó contra el puente Francis Scott Key en Baltimore. “Cuando tienes un objeto en movimiento hacia un objeto fijo, eso es una allision, no una colisión. Estás mostrando que uno de los dos objetos golpeados no estaba, de hecho, en movimiento”, dijo Sokolowski.

Weird (extraño)

Este verano, en el programa de noticias de televisión “Morning Joe”, el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, llamó a los líderes republicanos “weird” (“extraños”). Puede haber sido lo que lanzó su carrera nacional, ubicándolo como el nominado demócrata a la Vicepresidencia. Aunque es una palabra que la gente típicamente deletrea mal y busca por esa razón, su aumento en uso fue notable, dijo Sokolowski.

Tim Walz calls Republicans “creepy” and “weird.” This is the guy who signed laws requiring tampons in boys bathrooms, allows kids to get their body parts chopped off, and wants p**n in schools. Talk about weird and creepy… 🚩🚩🚩 pic.twitter.com/Jaenso9B2D — Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 6, 2024

Cognitivo

La palabra se usó para plantear preguntas sobre el desempeño de Joe Biden en los debates o la propia edad de Trump, y apareció a menudo. Se refiere a la actividad intelectual consciente, como pensar, razonar o recordar.

Complacer

Pander se usó ampliamente en comentarios políticos, dijo Sokolowski. “Los medios de comunicación conservadores acusaron a Kamala Harris de complacer a diferentes grupos, especialmente a los votantes jóvenes, los votantes negros, los partidarios del derecho a portar armas”. Mientras que Walz dijo que la visita de Trump a un McDonald’s complacía a los trabajadores por hora. Significa decir, hacer o proporcionar lo que alguien, como una audiencia, quiere o exige aunque no sea “bueno, adecuado, razonable, etc.”.

Democracia

En 2003, Merriam-Webster decidió hacer de “democracia” su primera palabra del año. Desde entonces, la palabra, que por supuesto significa una forma de Gobierno en la que el pueblo elige representantes para tomar decisiones, políticas y leyes, es consistentemente una de las más buscadas en el diccionario. “Hay una razón profunda para eso, que la gente esté verificándola”, dijo Sokolowski. “Quizás lo más esperanzador que muestra la curiosidad del público, es que están prestando atención”.

You can also refer to Merriam Webster to note that the use of the word "democracy" isn't completely incorrect. You'll have to read the entire entry, of course. https://t.co/n9me3zFojZ — NewEngland Progressive (@mwood730) October 5, 2024

¿Qué palabras definieron la última década según Merriam-Webster?

2023: auténtico

2022: manipulación psicológica

2021: vacuna

2020: pandemia

2019: ellos/ellas

2018: justicia

2017: feminismo

2016: surrealista

2015: ismo

2014: cultura