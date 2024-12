Miles de usuarios reportan fallas en WhatsApp, Instagram y Facebook a nivel mundial

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de diciembre(SinEmbargo).- Usuarios de las plataformas de Meta, WhatsApp, Facebook e Instagram, presentaron este miércoles una caída global en los servicios, según reportes de Downdetector.

El problema inició poco antes del mediodía, cuando miles de personas comenzaron a notar que sus mensajes en WhatsApp no se enviaban. Fallos similares se detectaron en Facebook e Instagram, tanto en las aplicaciones móviles como en las versiones web.

Downdetector confirmó que el 57 por ciento de los usuarios de WhatsApp notificó problemas al enviar mensajes, mientras que un 33 por ciento indicó fallos en la aplicación, y un nueve por ciento en su versión web. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey concentran la mayoría de los reportes.

Aunque inicialmente se pensó que podría tratarse una falla de conexión a Internet, los usuarios pronto identificaron una posible caída de los servidores.

Los servicios de mensajería de Facebook Messenger tampoco estuvieron exentos de estas interrupciones.

Esta no es la primera vez que las plataformas de Meta presentan problemas simultáneamente. Este tipo de incidentes suele tener un impacto significativo, ya que WhatsApp es la principal aplicación de mensajería en México.

A través de su cuenta de X, Meta dio a conocer que está al tanto de las fallas de las diferentes aplicaciones, y que ya trabaja para reanudar el servicio.

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.

— Meta (@Meta) December 11, 2024