El feminicidio de Debanhi Escobar, que sacudió a México, termina 2024 sin respuestas

Dos años y ocho meses después, el feminicidio de Debanhi Escobar sigue sin resolverse. La investigación, ya en la Fiscalía General de la República, está pausada porque rechazan clasificar el delito como feminicidio pese a los peritajes que así lo revelan. Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, papás de Debanhi, siguen exigiendo justicia por este caso que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Han pasado dos años y ocho meses desde que Debanhi Escobar Bazaldúa desapareció. Ni la intensa búsqueda que encabezaron sus padres en abril de 2022, ni el ruido que hizo a nivel nacional tanto que llegó al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, funcionó para encontrarla viva; luego de esto, tampoco ha servido que la carpeta pasara a la Fiscalía General de la República (FGR) porque aún no hay respuestas.

La desaparición de la joven de 18 años y estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León , conmocionó a todo el país pero sigue sin haber detenidos relacionados directamente con su desaparición y feminicidio.

Fue la madrugada del 9 de abril en el municipio de Escobedo, Nuevo León, que se le vio por última vez con vida. La última imagen de ella la sitúa en el kilómetro 15.5 de la carretera de la capital hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, poco antes de las 4.30 de la mañana, entre el Motel Nueva Castilla y la empresa de transportes Alcosa.

Luego de esa madrugada, 13 días duró la búsqueda encabezada por sus padres Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, acompañados de decenas de voluntarios, perros de búsqueda y drones, para tratar de encontrarla. Pero la noche del 22 de abril, su papá confirmó que el cuerpo que las autoridades hallaron dentro de una cisterna en el Motel Nueva Castilla era el de Debanhi.

En la FGR, tampoco hay avances concretos por Debanhi

Si de por sí su desaparición ya había causado un gran movimiento a nivel nacional para su localización con vida, el hallazgo de su cuerpo fue aún más ruidoso: ¿cómo no se había encontrado antes a Debanhi si el motel había sido cateado en varias ocasiones?

La Fiscalía de Nuevo León además había ocultado la existencia de cámaras de seguridad y los papás de la joven acusaron que obstaculizaron la búsqueda. Ahora, obstaculizan la justicia.

“No hemos tenido los avances que quisiéramos, han habido muchas complicaciones, dificultades en el peritaje, contradicciones. Primero se supone que lo habían tipificado como feminicidio, pero ya no lo están viendo como tal, esas son todas las complicaciones ya para cerrar el 2024, un año fiscal, pero son dos años ocho meses que Debanhi no ha tenido justicia”, dijo en entrevista con SinEmbargo Mario Escobar.

Oficialmente, desde octubre de 2022, es la FGR la que lleva el caso de Debanhi. Después de la destitución de dos fiscales a cargo de la investigación y la caída del fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, la dependencia federal asumió la investigación pero tampoco han ofrecido grandes avances.

“Nosotros llegamos a la FGR con pruebas, con una exhumación y con los dictámenes de personas expertas como son las del INCIFO y el doctor Nájera, pero al llegar a la Fiscalía ellos tienen sus propios peritos, quienes hicieron otro dictamen en donde hay un poco de contradicciones y eso es lo que nos está deteniendo. Lo que necesitamos es que todas las fichas técnicas coincidan para avanzar en la clasificación del delito”, comentó la madre de Debanhi, resaltando que a pesar de la cooperación con la dependencia, no han logrado detener a algún responsable.

Hasta el momento y desde hace meses, solo están imputadas dos trabajadoras del Motel Nueva Castilla, acusadas de falsedad de declaraciones y encubrimiento de información desde enero de 2023 pero tampoco ha avanzado este proceso que sigue en la Fiscalía de Nuevo León.

“Con la reforma al Poder Judicial, estuvieron en paro por mucho tiempo los trabajadores y eso detuvo todo ese proceso que se quedó en la fase intermedia. Hay cuatro amparos pendientes por resolver pero que no proceden, solamente falta que el juez desahogue esos amparos para poder terminar la fase intermedia y que de alguna manera se pueda dictar alguna sanción”, reveló Escobar.

Por ahora, los papás de la joven están a la espera de que se reanuden estas audiencias y también a la espera de ser recibidos por la Secretaría de Gobernación federal para exponerle lo que está ocurrieron con la investigación en la FGR.

Los peritajes

A Debanhi Escobar se le practicaron dos autopsias: en la primera la Fiscalía de Nuevo León trató de dar por cerrado el caso señalando que Debanhi se había caído a la cisterna y había muerto por una contusión de cráneo.

La segunda fue a petición de sus papás, la exhumaron y, realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) y el perito guatemalteco José Mario Najera Ochoa, el informe indicó que la causa de la muerte era asfixia por sofocamiento y que había muerto entre tres y cinco días antes de que la encontraran, es decir, que gran parte de la búsqueda había estado con vida.

Todo esto no ha sido suficiente, Mario y Dolores están analizando presentar un quinto peritaje para ratificar que la causa de muerte fue asfixia por sofocamiento: “vamos a meter por parte de nosotros un peritaje forense externo para que de alguna manera ratifiquen como un feminicidio, porque eso es lo que se necesita para que la Fiscalía se ponga a trabajar”.

Lo único que hace falta para avanzar es que la FGR trabaje: “y que de alguna manera ratifiquen lo que ya todos sabemos, lo que todo el mundo vió, lo que ya se comprobó científicamente, técnicamente y objetivamente… Si con nosotros el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a decir que esta situación se iba a resolver, la gente que no tiene esa oportunidad de llegar con las autoridades, es lamentable el trabajo de las fiscalías”.

Mario Escobar agregó que no van a descansar hasta encontrar justicia y lamentan que a casi tres años no se tenga nada. El caso de Debanhi ilustra el fracaso para lograr justicia porque no se ha resuelto y ha sido uno de los feminicidios más mediáticos en los últimos años.

En México, 10 mujeres son asesinadas cada día, siete son desaparecidas y lamentablemente el 95% de los casos quedan impunes.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez/ Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.