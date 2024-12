Personal de salud denuncia carencias en el IMSS Bienestar: no hay insumos ni pagos

Trabajadores de la salud han denunciado en las últimos semanas la falta de insumos como uniformes y medicinas, también les preocupa qué pasará con sus condiciones laborales ahora que hospitales de

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– "¿Cómo harían ustedes para solventar una familia sin 11 quincenas de pago?", pregunta la enfermera Ana María Tovar al denunciar que desde que el Centro de Salud "Dr. Juan Manuel González Ureña" de Morelia, Michoacán, donde trabaja, se integró al IMSS Bienestar, no le han pagado. Ella se sumó a las protestas de trabajadores de la salud que en las últimas semanas expusieron la falta de insumos, como uniformes y medicinas, también exigen certeza sobre sus condiciones laborales y garantías de que el Presupuesto de Egresos 2025 cubrirá sus necesidades.

"En diciembre de 2023 metí una licencia sin goce de sueldo, un derecho que todos los trabajadores de base tenemos, regresé a laborar en julio. Me reincorporé a trabajar cuando ya estaba la transición, me dicen que ya estábamos en IMSS Bienestar, y desde ese momento que fui transferida no he recibido ninguna quincena. Me he presentado al trabajo de forma normal. Solicito el bono de uniformes, porque tampoco uniformes he obtenido. La filipina que traigo puesta fue obsequiada de otra compañera", expuso Tovar, quien lleva 16 años trabajando en la Secretaría de Salud estatal.

Ella viajó este jueves a la Ciudad de México para marchar junto a personal de salud que buscaba un diálogo con las y los diputados que por la madrugada aprobaron el Presupuesto 2025, así como con representantes del IMSS Bienestar. En Oaxaca y Tamaulipas también se registraron movilizaciones. En la capital del país protestaron desde el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” del ISSTE rumbo a Boulevard Puerto Aéreo, pero fueron más de 50 policías les impidieron el paso, y desde el estacionamiento en una plaza sobre calzada Ignacio Zaragoza expusieron con un megáfono sus demandas.

“Nos estamos manifestando, no por aumento al salario, no por mejoras en las condiciones laborales, nos estamos manifestando porque no hay insumos materiales, soluciones para poder atender a nuestros pacientes. Estamos haciendo la declaración de que el sistema de salud está siendo colapsado. La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay presupuesto y le creo, a lo que no le creo es a las administraciones de las diferentes instituciones y hospitales porque ese recurso no ha bajado. Presidenta: Ponga atención a sus administradores", expuso un trabajador del Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca (ahora IMSS Bienestar), donde atienden a personas de los municipios mexiquenses Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl y de otros estados.

En sus cartulinas se leían frases con consignas como "Salud digna para todos, no migajas presupuestarias" o "queremos trabajar, insumos no nos dan".

La semana pasada, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los recursos para el sector salud están asegurados. Previamente, en un mensaje en sus redes sociales, expuso: “Está garantizada la salud, el IMSS Bienestar, el IMSS, el ISSSTE. Porque, por ahí anduvieron diciendo, ya ven que no hay quien siga diciendo mentiras y calumnias, que se bajó el presupuesto de salud. Es falso. Tiene garantizada la salud y su mejora de todas las instituciones públicas para atender a todos y todas las mexicanas y mexicanos”.

Celebramos la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, que garantiza los Programas para el Bienestar, incluidos los tres nuevos; los derechos a la salud y educación, así como la elección en el Poder Judicial. Vamos acorde con la austeridad republicana y con el… pic.twitter.com/rBcrN6nwt0 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 12, 2024

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria identificó que, en conjunto, el gasto público en salud se redujo de mil 32 millones de pesos en el Presupuesto 2024 a 918 mil 447 millones de pesos (una reducción del 11 por ciento) en el proyecto enviado a la Cámara de Diputados para 2025. El IMSS-Bienestar será el subsistema del sector salud con mayor aumento de recursos al pasar de 134 mil 145.2 millones de pesos en 2024 a 165 mil 352.2 millones de pesos el próximo año.

El IMSS-Bienestar fue creado en 2022 para brindar atención médica gratuita a las y los mexicanos que no cuentan con seguridad social. En septiembre de 2023 la Cámara de Diputados aprobó la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) –que reemplazó al Seguro Popular–, y desde entonces los servicios de salud pasaron al IMSS-Bienestar, que hasta ahora opera en 23 estados.

"Es ilógico que estén disminuyendo un presupuesto para salud cuando un país sus fortalezas son educación y salud, entonces esperemos que tengan un poco de conciencia los diputados, que no sé por qué en la madrugada, hasta parece que a escondidas, tuvieron esta acción. Recapaciten, nos afectan a todos", opinó Beatriz Buendía, enfermera en Michoacán desde hace 33 años.

En noviembre, cuando que el presupuesto fue presentado al Poder Legislativo, trabajadores de la salud exhibieron la falta de insumos como uniformes, medicinas y alimentos, y externaron sus preocupaciones ante un recorte. A finales de noviembre, el director del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Jorge Gaspar Hernández, expuso en una carta interna al personal médico que ante un posible ajuste al presupuesto enfrentarán dificultades para adquirir dispositivos médicos, también señaló que “ha afectado la adquisición de insumos necesarios para la atención de pacientes, para un ámbito laboral propicio y para la obra en proceso de construcción”.

En los días siguientes, personal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Zubirán alertó que, por ajustes presupuestarios, en los próximos meses enfrentarán la falta de medicamentos, por lo que la dirección de medicina pidió al personal que limiten la prescripción de medicamento; también el Hospital Infantil de México Federico Gómez expuso la falta de alimentos para su personal, mientras que del Instituto Nacional de Cancerología se suman voces de trabajadores con preocupaciones por la falta de insumos.

Patricia Mercado Martínez, del Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca (ahora IMSS-Bienestar), se manifestó el jueves por la falta de insumos para dar quimioterapia, para suturar o para ofrecer una cuna a los recién nacidos, una escasez que no había cuando ella llegó hace diez años al hospital.

“No tengo el material ni los insumos necesarios para atender a mis pacientes. Tengo muchos pacientes que se quejan del dolor y no tengo medicamentos ni los insumos necesarios para sus cirugías. Es un hospital de tercer nivel y no puede ser posible que en 11 meses –cuando se sumó al IMSS Bienestar– este hospital haya llegado a esta decadencia de atención del paciente. Somos un hospital de referencia de muchos estados de la República y sin embargo no tenemos ahorita la atención adecuada para ellos. Nos dicen que no los atendemos de la forma en que debe de ser, pero porque no tengo cómo hacerlo. ¿Cómo le doy una quimioterapia a un paciente si no tengo el equipo necesario para colocarle su quimioterapia?, ¿cómo dreno?, ¿cómo vemos las cirugías de alta complejidad de los pacientes si no hay suturas adecuadas para ellas? Tener que atender a los recién nacidos en un bacinete porque las cunas se acabaron o están en mal estado y que no haya respuesta. Eso no es una atención de calidad”.

En un hospital con una gran capacidad de recepción, Patricia expuso que los estudiantes residentes se van a dormir en vez de aprender en el hospital porque no hay herramientas para ofrecer un servicio médico ni mucho menos cirugías. Compartió que aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró eque sí hay presupuesto para el hospital y les pagan su salario, no cuentan ni con jeringas ni medicamentos. Por ello, en este IMSS-Bienestar de Ixtapaluca, el personal médico exige la renuncia del administrador de Finanzas y también de Recursos Humanos.

“Un hospital que está trabajando a menos de su 50 por ciento de capacidad, es un hospital de muchas camas y ahorita no hay cirugías ambulatorias. Todo está detenido por esta causa. Nos comentaron que hay presupuesto para la institución. Sí, nos pagaron la quincena, sin embargo, no hay material para atender al paciente, que nos digan dónde están porque no están”, aseveró.

César, enfermero del Hospital General “Gustavo Baz Prada” de Nezahualcóyotl, del Instituto de Salud del Estado de México, protestó porque llevan años con falta de insumos como ropa quirúrgica. Aseguró que esta situación empeoró con la incorporación al IMSS Bienestar y alerta porque como trabajadores aún tienen duda de los nuevos tipos de contracción y qué pasará con sus prestaciones, como los vales de despensa o periodos vacacionales.

“Los nuevos compañeros que se están integrando ya no están teniendo estos beneficios anteriores, a nosotros se nos ha estado amagando con que van a desaparecer; estamos en la incertidumbre total, no sabemos qué va a pasar con nosotros ni con nuestras contrataciones. Afecta de una manera muy complicada. Primero, la certeza personal que tiene que ver con la situación laboral, de beneficios económicos, con las reducciones de nuestros salarios. Nos afecta la falta de insumos. Imagínese que usted necesita algo muy sencillo como una solución y muchas veces no la hay, como son hospitales para la población abierta la mayoría de la gente vive al día, no tiene recursos para pagar un hospital privado. Nosotros muchas veces retrasamos nuestros propios tratamientos porque no contamos con material quirúrgico, con cosas básicas como ropa quirúrgica, lo que se traduce en demandas para el personal médico”, dijo.

La enfermera Beatriz lamentó la falta de insumos, ella trabaja con material comprado por su cuenta porque, asegura, "si no lo hiciera me quedaría sin trabajar".

“Trabajamos con equipo propio por amor a los pacientes, por ética también, porque de lo contrario no sacaríamos adelante la consulta. Hemos comprado termómetro, baumanómetro, equipo para tomar la presión, la cinta métrica, desde eso tan fácil es lo que no tenemos para atender un paciente, un paciente no puede pasar a atención con un médico si no le tomamos su presión, si no sabemos cómo están sus signos vitales", agregó.

Ana María Tovar afirmó que esta situación se repite en otros hospitales de Michoacán, por ello pide que los cargos administrativos del IMSS Bienestar en todos los estados sean ocupados por "personas capacitadas, con capacidad resolutiva" y los pacientes, los llama a tener sensibilidad.

"Cuando fue lo de la pandemia por la COVID-19 nos trataron como héroes porque salimos a dar la cara por los pacientes, lo hicimos con gusto. La salud es un derecho constitucional para toda la población, que se sensibilicen con nosotros, con los compañeros enfermeros, médicos, que se sumen también esta lucha", expuso.

Entre las personas que se movilizaron esta semana hay integrantes del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud en México, de la Unión de Enfermería Mexicana y de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud. Mientras que en Oaxaca, trabajadores, médicos y enfermeras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud anunciaron paros escalonados y de brazos caídos para exigir el pago de salarios, prestaciones y bonos excluidos en su adhesión al IMSS-Bienestar.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada/ Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.