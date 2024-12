ENTREVISTA ¬ Layda y Lavalle abrieron caja de pandora en Morena, dice Observatorio

Maria de los Ángeles Huerta, exdiputada de Morena, dijo que el caso Lavalle abrió "una caja de pandora", ya que con este antecedente logran exhibir a otros "chapulines" dentro del partido que no siguen los principios del movimiento fundado por AMLO.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Maria de los Ángeles Huerta, exdiputada e integrante del Observatorio ciudadano de candidatos y legisladores de Morena, dijo que la reciente polémica por el nombramiento que hizo la Gobernadora de Campeche Layda Sansores de Jorge Luis Lavalle como nuevo Secretario de Desarrollo Económico, abrió una "caja de pandora" para evidenciar otros casaos de "chapulines" en Morena que no comulgan con los principios del movimiento.

"El caso Lavalle tiene una cosa positiva nada más y es que ha abierto esta caja de pandora (...) para poner a la luz pública y difundir todo ese conjunto (...) de ciudadanos y políticos que pasaron a Morena de otros partidos, a través a veces del Verde como si fuera un caballo de Troya y otros espacios, que pasaron acá Morena y que tienen cosas pendientes, o con la justicia, o aclarar temas de corrupción, o que no tiene ningún sentido su estancia aquí", expuso.

En entrevista para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo al Aire, la exlegisladora, integrante del Observatorio Ciudadano de Funcionarios y Representantes populares de Morena, dijo que a través de esta organización están investigando a exmiembros de otros partidos que no sean afines a la filosofía del movimiento que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo de Lavalle, decía como una caja de pandora que se abre, lo que incita es a que en todos los estados, ahora, se esté haciendo ya desde esta plataforma del observatorio, de los Comunicadores del pueblo, una investigación", dijo Huerta, quien advirtió que no van a aceptar "que corruptos o gente que ha estado acusada de corrupción se le pretenda lavar la cara [al entrar a Morena]".

Asimismo, cuestionó la forma en la que diversos personajes ligados a actos de corrupción, a la delincuencia organizada u otros delitos, llegaron Morrena y obtuvieron una candidatura, con la que en muchos de los casos lograron un cargo de elección popular. "Que nos expliquen por qué ocupan puestos de alta jerarquía decisional en los gabinetes federal y estatales, o municipales, que no cuentan con las credenciales necesarias para estar ahí", dijo.

Respecto al caso Lavalle, exhortó a que la Gobernadora de Campeche recapacite y e de cuenta del daño que le está haciendo al movimiento. Además, que más adelante este antecedente servirá para que los opositores arremetan contra la denominada 4T. "Nosotros no vamos a hacer carne de cañón de la derecha, nosotros no estamos haciendo lo que ellos hicieron durante 70 años”, sostuvo"

“Que ella [Layda Sansores] se dé cuenta que lo que está haciendo afecta el propio movimiento y se está poniendo de carnada de la derecha, porque entonces ahora a la derecha va a decir ‘no que no eran corruptos, no que no van a permitir la corrupción y ahí está Layda’ y la van a utilizar a ella como pretexto para poder seguir afectando al movimiento", enfatizó Huerta.

Además, le exdiputada de Morena desmintió los rumores sobre un desmembramiento al interior de Morena, y aclaró que sólo están en contra de los "advenedizos, chapulines", que buscan esparcir su corrupción en Morena. "Nosotros creemos que también es un falso planteamiento decir que Morena contra Morena", aseveró.

"Es el primor [contra quienes están], o sea, todos estos advenedizos, chapulines, que de alguna manera han entrado a Morena por diferentes vías, sobre todo el partido verde, y que de algún modo están tratando de invadir con su cáncer y con su corrupción a las estructuras morenistas", detalló.

Por ello, la exlegisladora previó que no habrá ruptura sino "una acción que nos consolide aún más a los verdaderos morenistas, no puros sino morenistas leales que no mentimos, no robamos y no traicionamos, incluidos algunos priistas y panistas que pudieron haber estado antes en ese partido y hoy están aquí pero son leales a la transformación", destacó.

"Este grupo nos estamos consolidando en contra de los corruptos que de dentro o de fuera, sobre todo de fuera, han venido a morena creyendo que desde aquí pueden ejercer sus fechorías”, enfatizó la exdiputada, quien reiteró que están lejos de una ruptura interna y que por ellos se están acercando a otras autoridades dentro del propio partido para logra consolidar al Observatorio.

“Lo que necesitamos hacer los morenistas es consolidarnos, estamos lejos de que haya una ruptura interna, al contrario, le pediremos al secretario de organización de nuestro partido, a la propia secretaría general, a quien sea necesario del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum que nos ayuden a consolidar un gran observatorio ciudadano", concluyó Huerta.

El Observatorio ciudadano de candidatos y legisladores de Morena es un organismo que se dio a la tarea de recabar los expedientes de los candidatos indeseables de Morena, de quienes su actitud y su trabajo no coincide con la filosofía del partido que fundó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, según señaló el observatorio que reúne a diversas asociaciones, entre ellas Comunicadores del Pueblo AC.

El organismo destacó que dichos aspirantes que se han sumado a Morena, son provenientes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes antes de renunciar a sus bancadas y sumarse al partido guinda, despotricaron contra la denominada Cuarta Transformación.

El observatorio también destacó que otros que se incluye en los llamados candidatos indeseables de Morena, son personajes que han estado ligados a actos de corrupción, a la delincuencia organizada o se les ha señalado por violencia de género. Todos estos aspirantes conforman una lista de más de cien, entre regidores, alcaldes y diputados, tanto locales como federales.

Uno de los cuestionamientos del Observatorio es cómo este tipo de personajes, contrarios al obradorismo, han logrado un lugar dentro de la Cuarta Transformación, pese al proceso que aquí se establece, las encuestas, con las que llegan la mayoría de los candidatos de Morena a un cargo de elección popular.

