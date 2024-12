Garduño acusa al padre Solalinde de promover caravanas; deja el INM... despotricando

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), anunció que dejará el organismo este viernes. Sin embargo, antes de hacerlo, no desaprovechó la oportunidad de despotricar en contra del padre Alejandro Solalinde, a quien lo llamó "el pollero de Dios".

Luego de que saliera de la Asamblea Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Francisco Garduño aseguró que el religioso, quien también ha fungido como activista y defensor de la población migrante, se encarga de promover caravanas hacia los Estados Unidos.

"No conocen la migración, fundamentalmente son organizaciones de derechos humanos, de migración que han vivido de eso y me atrevo a decir que el propio padre Solalinde es el pollero de Dios, nada más con eso ¿Imagínense por qué? Porque promueven las caravanas, lamentan el trato que se les da, pero no hacen nada para tratar de resolver su problema", dijo ante medios de comunicación.