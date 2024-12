CLOSE UP ¬ Andrés Manuel tuvo siempre perfil bajo. No más. En Morena levanta los ojos

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Beltrán es el segundo hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Oriundo de Macuspana, en Tabasco, legó el nombre de su padre, el principal líder de izquierda del país en este siglo XXI, y el mayor parecido físico entre sus hermanos. Se trata del segundo de los López Beltrán que ha seguido los pasos del fundador de Morena en el segundo piso de lo que es conocida como la “Cuarta Transformación”.

López Beltrán asumió en septiembre pasado al frente de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cuya principal función es la de resguardar el padrón del partido oficialista que, a la fecha, asciende a 2 millones de militantes, una cifra que la nueva dirigencia que integran Andrés Manuel hijo y Luisa María Alcalde buscan ampliar a los 10 millones.

Lo cierto es que el trabajo político de Andrés Manuel López Beltrán no se limita únicamente a este cargo. El actual funcionario de Morena acompañó a su padre en las tres elecciones presidenciales en las que contendió. Lo hizo como un operador territorial que promovió y defendió el voto. En su mayoría, su trabajo se centró en el centro del país. También fue clave el rol que tuvo en 2013, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en la movilización en contra de la Reforma Energética.

Hoy, el segundo de los hijos de López Obrador es visto para algunos como un posible candidato a un cargo de elección popular. Las mismas voces que sopesan este panorama han señalado la ruta hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la misma que catapultó a nivel nacional la carrera política de su padre. Él no se ha posicionado sobre este tema. Lo que sí ha hecho es haber doblado su presencia en Morena, como lo demostró el fin de semana pasado cuando llamó a defender el legado de su padre.

“Desde mi trinchera como Secretario de Organización de nuestro partido me comprometo a trabajar y a dar todo mi esfuerzo para seguir construyendo juntos el país y el partido que soñamos cuando iniciamos nuestra lucha. Como nueva generación debemos estar agradecidos con quienes estuvieron antes de nosotros. No se nos olvida que en esta misma plaza hace 12 años refrendamos junto con Andrés Manuel López Obrador nuestro compromiso de seguir luchando en contra del autoritarismo y por la democracia. Con él hicimos historia, ganamos la Presidencia de la República y con su Gobierno se sentaron las bases de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Ahora el compromiso de todos, no solo de su servidor, debe ser cuidar ese legado y seguir luchando junto por construir el segundo piso de la Cuarta Transformación de la mano de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo López Beltran en un discurso en La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.