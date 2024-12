Raphael es hospitalizado tras sufrir un accidente cerebrovascular durante grabación

El cantante Raphael fue hospitalizado de emergencia el martes tras sufrir un fallo cerebrovascular mientras participaba en la grabación del programa especial de Navidad "La Revuelta".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS).– El cantante Raphael ha sido trasladado al hospital Clínico de Madrid, donde se encuentra ingresado, tras sufrir un accidente cerebrovascular este martes por la tarde en el Teatro Príncipe Gran Vía durante la grabación de una entrevista en el programa "La revuelta" de David Broncano.

Fuentes de RTVE han confirmado a Europa Press que Raphael se encontraba grabando un programa especial de 'La revuelta' para Navidad cuando "se ha empezado a encontrar mal y ha salido por su propio pie a coger la ambulancia".

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios de Emergencias Madrid, que han atendido al cantante en el Teatro Príncipe de Gran Vía, ubicado en la calle Tres Cruces número 8, quien presentaba un episodio cerebrovascular.

🫶 Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares enviamos todo el cariño y deseamos una pronta recuperación a nuestro querido RAPHAEL @RAPHAELartista que ha sido ingresado de urgencia tras sufrir un accidente cardiovascular. 🫂 Mucho ánimo y todo el cariño a sus… pic.twitter.com/Eh0jcwuejI — Ayuntamiento de Alcalá de Henares (@AytoAlcalaH) December 17, 2024

Posteriormente, le han trasladado al hospital con pronóstico reservado y a la espera de ver cómo evoluciona, han confirmado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Precisamente, el artista tenía programado para el viernes 20 y sábado 21 de diciembre un concierto en el WiZink Center de Madrid.

Desde las redes sociales de 'La revuelta' han trasladado un "beso grande" al cantante, a quien han deseado su recuperación para poder volver a recibirle pronto en el programa.

