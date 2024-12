Corrupción sistémica y podredumbre en el Poder Judicial

Todos los gobiernos prometen reformarse y combatir la corrupción apenas toman posesión de su cargo. Y la misma promesa se repite sexenio tras sexenio. ¿No va siendo hora de que consideremos a la corrupción como un elemento constitutivo y central del actual sistema político y no como una anomalía de “malos funcionarios”? Al menos esta es la concepción realista, en ningún sentido justificatoria, con la que el maestro Pablo González Casanova entendía la corrupción bajo el actual orden del capitalismo contemporáneo.

En su ensayo “Corrupción y capitalismo”, publicado en una colección especial de la UNAM en enero de 2007, González Casanova sostenía: “En tanto modo de dominación y acumulación, el capitalismo añade a sus relaciones constitutivas otras muy importantes de mediación y mediatización, de represión y negociación. En ellas la corrupción y la cooptación aparecen y reaparecen como formando parte fundamental del sistema”. Aceptando esta premisa del maestro González Casanova (fallecido en abril del año pasado), no deja de sorprender la porquería con la que operan todos los poderes públicos y todas las facciones de la clase política profesional.

En los meses recientes la atención se ha centrado en el Poder Judicial, por la reforma a dicho poder público que planteó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y operada a marchas forzadas por el bloque oficialista. Las malas prácticas existen en el sistema judicial federal, pero se replican a todo lo largo del país en cada uno de los estados.

La semana pasada salió a la luz pública la podredumbre con la que opera el Poder Judicial de Jalisco, gracias a un audio en el que aparecen declaraciones de quien fuera presidente del Poder Judicial en Jalisco, Daniel Espinoza Licón. Apenas a unos días del relevo en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), dos grandes periodistas dieron a conocer detalles de este audio y las graves faltas y hasta delitos que se pueden encontrar en ese testimonio. El audio fue difundido por Elsa Martha Gutiérrez en sus redes sociales, en tanto que Sonia Serrano publicó un extracto del mismo en el diario NTR.

Gracias a estas confesiones filtradas de una conversación que el expresidente del STJE, Daniel Espinoza Licón, se desprenden las siguientes prácticas indebidas y francamente corruptas con las que operan los impartidores de justicia en Jalisco. El expresidente del Poder Judicial en Jalisco reveló que los partidos y grupos políticos del estado se reparten las plazas en el Poder Judicial, desde magistraturas hasta jueces y trabajadores de dicho poder. El expresidente del Poder Judicial de Jalisco admitió además que él el ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez

le dio la aprobación para ser magistrado y ya como gobernador, le dio visto bueno para ser presidente del STEJ. Además el magistrado admitió que hay corrupción en el Poder Judicial jalisciense, ya sea mediante el cobro de cuotas que a litigantes en los juzgados o, peor aún, porque desde el gobierno se pide que se dicten sentencias en determinado sentido.

En el audio de dos horas filtrado, el ex presidente del judicial de Jalisco admitió que a dicho poder no se llega por méritos sino por cuotas partidistas: “ahora metes a cualquier pendejo”, dijo Espinoza Licón. Y algo muy grave. Reconoció que en algunos procesos judiciales, se llegó a crear “chivos expiatorios”. En otra parte del audio se escucha: “Le hablo al ‘Morro’, que es el segundo del gobernador [Enrique Alfaro]. ‘A ver, David (Bernal), esos hijos de la chingada que no mamen. Agarraron a un pendejo indigente y lo ponen como que el líder de la plaza”, dijo Espinoza Licón y después, aclara, llamó a la jueza y le dijo que resolviera como ella considerara. La admisión de que se crean “chivos expiatorios” es muy grave pues no sólo se comete otra injusticia al detener a un inocente, sino que incentiva la impunidad y la comisión de delitos al no detener al sujeto que comete delitos graves, entre otros posibles narcotráfico y violencia.

Como cerezas del pastel en el estas revelaciones de quién presidía el Poder Judicial, se admite que en Jalisco el gobernador, alcaldes, partidos y grupos políticos participan en el reparto de magistraturas y jueces en el Poder Judicial, lo que los hace totalmente vulnerables a que acepten dictar sentencias en el sentido que convenga a quienes los apadrinaron.

Y finalmente, Espinoza Licón señaló que líderes de PAN le pidieron en un momento cuatro millones de pesos para ser magistrado. Aunque dice que él no los pagó, es pertinente preguntar: ¿cuánto costará ser presidente del STJE? La práctica de cobrar dinero para impulsar carreras judiciales no es nueva. El ex presidente del PAN, Herbert Taylor Arthur denunció en agosto de 2020 esta práctica por ex militantes de su partido. "Chema Martínez vendiendo posiciones a cinco millones de pesos para que fuera Magistrado y después su secuaz Juan Carlos Márquez haciendo lo propio". Ahora José María Martínez es regidor de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara y en su momento negó estas acusaciones.

Aunque muchas de estas prácticas que ocurren al dentro del Poder Judicial de Jalisco ya eran conocidas o se escuchaba de ellas, no dejan de ser graves señalamientos que merecen una investigación seria por parte de autoridades responsables. Las revelaciones del magistrado Espinoza Licón no solo confirman lo que sabíamos desde hace tiempo, sino que hace más que necesaria el cambio y reforma del Poder Judicial. Y de todos los poderes públicos.

Esto que ocurre en el Poder Judicial de Jalisco casi con seguridad ocurre en los otros sistemas judiciales del país y recuerda a la cínica y ya clásica confesión de parte del senador y ex presidente del PAN, Marko Cortés, quien difundió en sus propias redes sociales que mediante un acuerdo entre partidos de la alianza opositora se repartían diputaciones, dependencias del poder Ejecutivo estatal y hasta notarías públicas. Casi con seguridad, las porquerías y podredumbre con la que opera en Poder de Jalisco no es la excepción sino la norma en los poderes públicos de México.

Y para enfrentar de fondo el problema de la podredumbre de los poderes hay que volver al maestro González Casanova para entender que la corrupción no es una anomalía, sino un proceso constitutivo del actual sistema. Vuelvo a su artículo de 2007: “Para entender el capitalismo es necesario entender la corrupción. El vínculo entre uno y otra es significativo, a lo largo de toda la historia del capitalismo desde su etapa mercantil y colonialista. Pero en la estructuración actual del capitalismo, la construcción de sus organizaciones y de sus formaciones se entiende de manera superficial si no se incluye la corrupción. Esta juega un papel por lo menos tan importante como la represión, la negociación, la enajenación y la cooptación”. En otras palabras: no se puede combatir la corrupción si no se combate al sistema mismo.

Rubén Martín https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin/ Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.