Chrystia Freeland renuncia en medio del desplome de popularidad del Primer Ministro

Por Rob Gillies

TORONTO (AP).— La Ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, la Ministra más poderosa y leal del Primer Ministro Justin Trudeau, anunció este lunes que renunciará al Gabinete en un momento en que Trudeau lidia con un desplome de su popularidad.

La medida sorprendió al país y generó dudas sobre cuánto tiempo más podrá permanecer Trudeau en el cargo.

Freeland, quien también fue Viceprimera Ministra, reveló que Trudeau le comunicó el viernes que ya no deseaba que continuara como Ministra de Finanzas y que le ofreció otro cargo en el Gabinete.

Pero ella sostuvo en su carta de renuncia al Primer Ministro que el único “camino honesto y viable” era dejar el Gabinete.

See my letter to the Prime Minister below // Veuillez trouver ma lettre au Premier ministre ci-dessous pic.twitter.com/NMMMcXUh7A

— Chrystia Freeland (@cafreeland) December 16, 2024