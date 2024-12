La SSP destituye a policía que sale en video de Guanajuato donde abusan de detenidos

La Secretaría de Seguridad de Guanajuato reiteró que cualquier conducta violatoria de los derechos humanos es inaceptable, esto tras darse a conocer el video donde varios policías, incluyendo Morales Palomino, humillan a dos detenidos.

Guanajuato/Ciudad de México, 16 de diciembre (ZonaFranca/SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato determinó la destitución con efecto inmediato de Eduardo Morales Palomino, coordinador de región IV de Seguridad del Estado, tras la investigación interna que se inició por la difusión de un video en redes sociales, donde el señalado participa en un presunto abuso policial en 2020, cuando era coordinador operativo en la Dirección de Policía en Celaya.

“Lo anterior, con independencia de que se demostró que los hechos ocurrieron en una temporalidad anterior a que el funcionario ingresara a esta institución, cuando formaba parte de otra corporación”, dijo la Secretaría en un boletín de prensa.

La Secretaría de Seguridad y Paz reiteró que cualquier conducta violatoria de los derechos humanos es inaceptable y contraria a los valores de esta institución, cuya misión es proteger la integridad de los guanajuatenses.

“Por tanto, como medida preventiva se reforzará la capacitación en materia de protocolos de actuación para evitar que situaciones de esta naturaleza ocurran con personal de esta institución”.

Eduardo Morales Palomino fue uno de los elementos identificados en un video ampliamente difundido en redes sociales, donde se muestra cómo agentes de seguridad humillan y hacen pelear a dos personas que habían sido detenidas.

Christian Eduardo Morales Palomino, quien desempeñaba funciones como comisario de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) región IV, apareció en un video que data de 2020, burlándose de dos jóvenes que son golpeados y humillados por otros oficiales.

"Te quitas y te doy un tablazo, nada más te quitas, hijo de tu puta madre", dice un oficial en el clip difundido en redes sociales.

Después, los obligan a golpearse entre ellos y a que se toquen los glúteos al besarse; mientras, se puede observar a Eduardo Morales pasar frente a la cámara riéndose de la situación que está presenciando, sin tratar de evitarla en ningún momento.

Debido a este incidente, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato (SSPEG) anunció el inicio de una investigación interna, asegurando que estos actos cometidos por los policías municipales no se ajustan a los principios rectores del Gobierno. No obstante, reiteró que "no se confirma de manera clara su identidad, ni participación directa".

“Aunque el video es de fecha anterior a su ingreso a nuestra corporación y no se confirma de manera clara su identidad, ni participación directa, esta Secretaría toma con absoluta seriedad el caso y ha determinado llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar cualquier posible responsabilidad”, dijo en el comunicado.

La Secretaría de Seguridad de Celaya, por su parte, se desvinculó de los abusos y humillaciones perpetrados por antiguos agentes locales.