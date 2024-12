Agente en el VIDEO de Guanajuato donde se abusa de jóvenes sí es jefe de la policía

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Christian Eduardo Morales Palomino, actual comisario de las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, apareció en un video de 2020 donde se abusó de dos jóvenes detenidos.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Uno de los agentes involucrados en el caso de abuso policial en Guanajuato, identificado como Christian Eduardo Morales Palomino, continúa desempeñando funciones como un alto funcionario dentro de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

El actual comisario de FSPE región IV aparece en un video que data de 2020, burlándose de dos jóvenes que son golpeados y humillados por otros oficiales. Hoy, continúa supervisando y dirigiendo actividades en la corporación.

La grabación se realizó cuando Morales Palomino era coordinador operativo en la Secretaría de Seguridad del Municipio de Celaya, bajo la dirección de Miguel Ángel Simental. Más adelante, Morales Palomino fue nombrado director de Policía en el Gobierno de Apaseo el Alto.

"Te quitas y te doy un tablazo, nada más te quitas, hijo de tu puta madre", dice un oficial en el clip difundido en redes sociales.

Después, los obligan a golpearse entre ellos y a que se toquen los glúteos al besarse; mientras, se puede observar a Eduardo Morales pasar frente a la cámara riéndose de la situación que está presenciando, sin tratar de evitarla en ningún momento.

El pasado 4 de noviembre, la Gobernadora Libia García Muñoz Ledo, del Partido Acción Nacional (PAN), junto con el Secretario de Seguridad y Paz, Mauro González, dieron a conocer la estrategia de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (Confia), la cual está diseñada para operar en 10 regiones.

Muy al estilo crimen organizado trabaja la POLECÍA de Guanajuato, ya no se debe de permitir este tipo de abusos, ya no se tiene miedo de los malandros si no de los policías. pic.twitter.com/E7XtU4sagF — Decimo Juvenio (@decimojuvenio) December 14, 2024

Christian Eduardo Morales Palomino coordina la región número IV, que abarca los municipios de Celaya, Comonfort, Juventino Rosas, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Tarimoro y Salvatierra. En sus 12 años de trayectoria, Morales Palomino ha formado parte de diversas corporaciones, así como de la Policía Federal.

Debido a este incidente, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato (SSPEG) anunció el inicio de una investigación interna, asegurando que estos actos cometidos por los policías municipales no se ajustan a los principios rectores del Gobierno. No obstante, reiteró que "no se confirma de manera clara su identidad, ni participación directa".

“Aunque el video es de fecha anterior a su ingreso a nuestra corporación y no se confirma de manera clara su identidad, ni participación directa, esta Secretaría toma con absoluta seriedad el caso y ha determinado llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar cualquier posible responsabilidad”, dijo en el comunicado.

La Secretaría de Seguridad de Celaya, por su parte, se desvinculó de los abusos y humillaciones perpetrados por antiguos agentes locales.

"Los involucrados pertenecieron a un grupo de policías que se incorporaron a finales de 2019 y a mediados del 2020. Actualmente no laboran en el municipio", detalló.

Policías de Guanajuato abusan de detenidos

Un grupo de policías municipales golpeó y obligó a un par de presuntos criminales a realizar diversos actos denigrantes, hechos que además grabaron en video.

Los actos habrían ocurrido en Celaya, donde al menos cinco uniformados detuvieron a dos hombres, a quienes, en vez de poner a disposición del Ministerio Público, retuvieron, agredieron físicamente e incluso amenazaron de muerte si no seguían sus órdenes.

Estas acciones, que se desarrollaron debajo de lo que parece ser el puente de una carretera, fueron grabadas y luego difundidas en redes sociales, causando gran indignación.

En los videos se observa cómo los policías abofetean a los detenidos, los obligan a golpearse entre sí y a besarse bajo amenazas. Uno de los agentes golpea a uno de los detenidos mientras le dice: "No te quites porque te voy a dar otra, ¿eh?", seguido de un comentario de burla.

La policía de Guanajuato, OMG 😰pic.twitter.com/XD7mkU9iUv — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) December 14, 2024