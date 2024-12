El jefe de las fuerzas de defensa nuclear de Rusia muere en un atentado con una bomba

Muscú, Rusia (AP).- Un General ruso de alto rango fue asesinado este martes por una bomba oculta en un patinete frente a su edificio de apartamentos en Moscú, un día después de que la agencia de seguridad de Ucrania presentó cargos criminales en su contra. Un funcionario de Kiev afirmó que el servicio de seguridad del país perpetró el ataque.

El Teniente General Igor Kirillov, jefe de las fuerzas militares de defensa nuclear, biológica y química, falleció cuando se dirigía a su oficina. Su asistente también murió en la explosión.

Kirillov, de 54 años, estaba sancionado por varios países, incluidos Reino Unido y Canadá, por su papel en la guerra de Moscú en Ucrania. En la víspera, el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, abrió una investigación criminal en su contra acusándolo de ordenar el uso de armas químicas prohibidas.

Un funcionario del SBU dijo que la agencia estaba detrás del ataque. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a divulgar la información, describió a Kirillov como un “criminal de guerra y un objetivo completamente legítimo”.

El SBU dijo que registró más de cuatro mil 800 usos de armas químicas por parte de Rusia en el campo de batalla desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. En mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó en un comunicado que había registrado el uso de cloropicrina, un arma química utilizada por primera vez en la Primera Guerra Mundial, contra las tropas ucranianas.

Rusia ha negado el uso de cualquier arma química en Ucrania y, a su vez, ha acusado a Kiev de usar agentes tóxicos en combate.

Kirillov, que ocupaba el cargo desde 2017, fue una de las figuras más destacadas en hacer esas acusaciones. Ofreció numerosas conferencias de prensa para acusar al ejército ucraniano de usar agentes tóxicos y planear ataques con sustancias radiactivas, afirmaciones que Kiev y sus aliados occidentales rechazaron y calificaron de propaganda.

La bomba utilizada en el atentado del martes fue activada a distancia, según la prensa rusa. Las imágenes del lugar mostraron ventanas destrozadas y ladrillos chamuscados.

Video of the liquidation of the Lieutenant General of the Russian Armed Forces Igor Kirillov and his assistant Ilya Polikarpov (apparently a Major) as a result of an explosion of a planted IED in Moscow.

One of the best and most successful operations of this kind in the entire… https://t.co/jUlaweLcVx pic.twitter.com/zTw5tirNFu

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 17, 2024