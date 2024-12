“No la extrañaremos”: Presidente electo de EU se mete a la política interna de Canadá

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS).- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido la dimisión de Ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, ya que considera que "su comportamiento era completamente tóxico", y no favorecía acuerdos que pudiesen beneficiar a los ciudadanos canadienses.

"No la echaremos de menos", ha proclamado Trump en redes sociales, donde ha aludido a la "dimisión"de Freeland, velada a las discrepancias entre la Ministra y el Jefe de Gobierno de Canadá, Justin Trudeau, a quien ha vuelto a referirse como "Gobernador".

The Great State of Canada is stunned as the Finance Minister resigns, or was fired, from her position by Governor Justin Trudeau. Her behavior was totally toxic, and not at all conducive to making deals which are good for the very unhappy citizens of Canada. She will not be…

