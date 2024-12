¿Qué caminos tiene el Primer Ministro de Canadá por petición de renuncia? AP explica

El Primer Ministro Trudeau ha liderado el país durante casi una década, pero se ha vuelto muy impopular en los últimos años debido a una amplia gama de problemas.

TORONTO (AP) — El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, enfrenta una creciente presión por parte de su propio Partido Liberal para que renuncie, después de que su principal Ministra renunciara abruptamente y criticara su manejo del presupuesto. Trudeau ha liderado el país durante casi una década, pero se ha vuelto muy impopular en los últimos años debido a una amplia gama de problemas, incluido el alto costo de vida y la elevada inflación.

No existe un mecanismo para que el partido de Trudeau lo obligue a renunciar a corto plazo. Podría renunciar, o su partido podría ser expulsado del poder por un voto de censura en el Parlamento, lo cual desencadenaría una elección que probablemente favorecería al Partido Conservador.

Si su partido sobreviviera a un voto en el Parlamento —lo que parece cada vez más improbable—, Trudeau podría optar por permanecer como Primer Ministro hasta que se celebren elecciones.

He aquí un vistazo más profundo a los posibles caminos para Trudeau y Canadá:

Trudeau podría renunciar y permitir que otros liberales compitan por su cargo

Si Trudeau renuncia, lo que los analistas políticos consideran un escenario probable, los liberales necesitarían elegir un Primer Ministro interino para liderar el país al menos hasta que se celebren elecciones.

LESS THAN a week ago, Justin Trudeau scolded Americans because we "voted for a second time to not elect [America's] first woman president." TODAY: Trudeau's female Finance Minister resigned because Justin tried to fire her for disagreeing with him. Classic Woke narcissism. pic.twitter.com/ev074uvo2P — Yitz Friedman (@friedman_yitz) December 16, 2024

Aún no está claro quién sería el candidato más probable para cualquier rol interino.

A largo plazo, una persona que probablemente buscaría liderar el Partido Liberal después de Trudeau es Mark Carney, quien fungió como presidente del Banco de Canadá y, posteriormente, del Banco de Inglaterra. Carney ha mostrado interés desde hace tiempo en incursionar en la política y convertirse en Primer Ministro.

Otro posible candidato es el nuevo ministro de Finanzas de Trudeau, Dominic LeBlanc.

LeBlanc, exministro de Seguridad Pública y amigo cercano de Trudeau, acudió recientemente con el primer ministro a una cena con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago.

Please read my statement, following yesterday's resignation of several senior cabinet members. pic.twitter.com/g12HdeeKDg — Justin Trudeau's Ego (@Trudeaus_Ego) December 17, 2024

Las preocupaciones sobre el liderazgo de Trudeau se agravaron el lunes, cuando Chrystia Freeland, exministra de Finanzas, renunció al gabinete. Freeland fue muy crítica con el manejo de la economía por parte de Trudeau frente a los altos aranceles que Trump ha amenazado con imponer. Poco antes de que Freeland anunciara su decisión, el ministro de Vivienda canadiense también renunció.

“Mi suposición es que si uno o dos ministros más renuncian, él estará acabado, se verá obligado a renunciar”, dijo el historiador canadiense Robert Bothwell.

Los partidos de oposición podrían votar para destituir a Trudeau

Con los votantes profundamente descontentos, el Parlamento tiene la autoridad para intentar sacar del poder al Partido Liberal de Trudeau mediante la celebración de un voto de censura que desencadenaría una elección anticipada. Y si la mayoría del Parlamento vota en contra de su gobierno, Trudeau sería “borrado en la elección”, dijo Bothwell.

Trudeau se va quedando sin espacio de maniobra.

In a recent survey, Justin Trudeau ranked as Canada's worst prime minister in over 50 years. Do you agree? pic.twitter.com/VBoYQC2TVB — Wide Awake Media (@wideawake_media) September 18, 2024

Debido a que los liberales no tienen una mayoría absoluta en el Parlamento, han dependido durante años del apoyo del Nuevo Partido Democrático (NPD), de izquierda, para aprobar legislación y mantenerse en el poder. Pero ese apoyo prácticamente se ha esfumado: el líder del NPD ha pedido la renuncia de Trudeau, y eso allana el camino para que el Parlamento apruebe el voto de censura.

Después del martes, el Parlamento cerrará por las vacaciones hasta finales del próximo mes, y un voto de censura podría agendarse en algún momento después de eso.

El Partido Conservador, que tiene una ventaja considerable en las encuestas sobre los liberales, no ha pedido públicamente la renuncia de Trudeau. Y debido a las tácticas que el Partido Liberal puede desplegar para retrasar un voto de censura, los conservadores quizás no puedan forzar el voto de censura durante los próximos dos meses, dijo Nelson Wiseman, profesor emérito en la Universidad de Toronto.

La aprobación del voto de censura desencadenaría una elección inmediata.

This evening, I was confronted by an angry Canadian who told me I'm not the King of Canada. What an idiot - of course I am! Watch as I turn and smugly smile at him while getting into the car, indicating that I am not at all humbled by today's events. pic.twitter.com/zO4Vh8o49Z — Justin Trudeau's Ego (@Trudeaus_Ego) December 17, 2024

Trudeau podría intentar aferrarse al poder

Los vientos políticos soplan fuertemente en contra de Trudeau, pero en teoría podría aferrarse al poder un poco más.

Aunque la presión para que renuncie va en aumento, un simpatizante de larga data, el legislador liberal James Maloney, dijo que Trudeau tiene el apoyo de su base en el Parlamento.

Si el Partido Liberal de Trudeau sobrevive a los votos de censura en los próximos meses —que es un escenario poco probable—, la próxima elección federal podría celebrarse a más tardar el 20 de octubre.

Las posibilidades de una elección mucho antes de eso han aumentado.

“Espero una elección a finales de la primavera (boreal), a menos que Trudeau decida disolver el Parlamento y convocar una elección antes de que eso suceda”, dijo Wiseman.

I've just ordered the Labour Board to forcefully end the Canada Post strike. First, I allowed the strike to happen, snarling Christmas presents for millions of children. Now, after its too late, I'm taking away their right to strike. I literally can't do anything right. pic.twitter.com/0vv3e8a8DZ — Justin Trudeau's Ego (@Trudeaus_Ego) December 13, 2024

Dado que el control de los liberales se ha ido desvaneciendo, los expertos afirman que lo mejor que pueden esperar en la próxima elección es mantener a los conservadores en un gobierno minoritario que dependa de otros partidos para aprobar legislación. La última encuesta de Nanos muestra que los conservadores mantienen una ventaja sobre los liberales con un 43% frente a un 23%, lo que indica que los conservadores podrían ganar la mayoría de los escaños.